Al Carlton Hotel torna la Saint Moritz Cocktail Week: cos'è e come partecipare

Al Carlton Hotel, che vanta uno dei migliori bar d'albergo al mondo, dal 15 al 18 febbraio, arriva la seconda edizione della Saint Moritz Cocktail Week, una quattro-giorni con cocktail d'autore in edizione limitata e un programma ricchissimo di eventi, celebrazioni, feste e cene esclusive nei migliori 20 cocktail bar di hotel, ristoranti e locali della cittadina dell'Engadina.

Il Carlton Hotel a St. Moritz

Un'esperienza di degustazione multisensoriale, un'occasione unica per sorseggiare i cocktail d'autore di mixologist internazionali, pronti a condividere con il pubblico lo storytelling collegato alle loro creazioni.

"Come in un film", il tema della seconda edizione della Saint Moritz Cocktail Week

Il tema della seconda edizione della Saint Moritz Cocktail Week è “Come in un film!”: il cinema diventa narrazione di incantevoli scorci dell'Engadina e di tutta la Svizzera, reinterpretati in cocktail che accompagneranno gli ospiti in un tour alla scoperta delle location di celebri film.

Confermata anche per la seconda edizione della Saint Moritz Cocktail Week la competizione tra bartenders (alla Scala Cinema di St. Moritz), chiamati a presentare alla giuria il cocktail d'autore che hanno ideato in base al tema dell'anno. Un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e mixology.

Il signature cocktail della seconda edizione della Saint Moritz Cocktail Week

Una succulenta anticipazione sul signature cocktail che sarà presentato al Carlton hotel in occasione della seconda edizione della Saint Moritz Cockatil Week: si chiama Muot Ardur ed è ispirato al famoso film svizzero Höhenfeuer. Un eccezionale cocktail d'autore dove il gusto della bevanda si mescola al fumo, per un sapore inaspettato.

La Saint Moritz Cocktail week è nata in seguito al successo della Como Lake Cocktail Week, che ha fatto da trait d'union tra i due laghi portando il festival in Engadina. L'obiettivo del festival è quello di educare le persone a bere in modo responsabile e con qualità e rafforzare le sinergie sul territorio attraverso la creatività e la sperimentazione che prende vita dietro il bancone del bar. Per informazioni: clicca qui.

Carlton Hotel

Via Johannes Badrutt 11 - CH-7500 St. Moritz

Tel +41 81 836 70 00