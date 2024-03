All'Hotel de Len di Cortina cena speciale con i vini di Kettmeir per le Dolomiti

Cortina d'Ampezzo (Bl) incontra l’Alto Adige. Venerdì 8 marzo, dopo il successo dei precedenti incontri, Il Giro d’Italia al de Len all'Hotel de Len termina il suo viaggio tra i tesori enogastronomici regionali, celebrando l’Alto Adige con Kettmeir, tenuta ultracentenaria, pioniera della ripresa dell’antica tradizione spumantistica altoatesina.

Chef Andrea Ribaldone e Alessandro Gilmozzi

La cena a 4 mani per Kettmeir all’Hotel de Len

Si parte con un aperitivo speciale, per scoprire direttamente dal produttore la storia e le particolarità di questi preziosi vini di montagna, seguito da una cena a quattro mani con la partecipazione dei due rinomati chef Andrea Ribaldone e Alessandro Gilmozzi.

La tutela del patrimonio locale è il cuore dell'enogastronomia dell'Hotel de Len, uno spazio accogliente dove degustare le eccellenze del territorio ampezzano. Da questa filosofia, per omaggiare l’intero patrimonio enogastronomico italiano, nasce l’idea del Giro d’Italia al de Len: una rassegna di eventi che ha esplorato le unicità regionali vitivinicole e gastronomiche.

La cantina Kettmeir protagonista all’Hotel de Len

Per l'ultima tappa del Giro, l’Hotel de Len racconterà il volto eclettico delle Dolomiti: una meraviglia paesaggistica e una fonte inesauribile di energia e vibrazioni. Dall’Alto Adige al Veneto, questa terra è un crocevia di culture, tradizioni e influenze gastronomiche, dove si fondono sapori e aromi distintivi.

Immersa nei vigneti di Caldaro, Kettmeir è da sempre testimone della profonda cultura vitivinicola altoatesina e negli anni si è saputa distinguere per la produzione di Metodo Classico Alto Adige Doc di particolare pregio, riconosciuto a livello internazionale. Un’azienda storica ma all’avanguardia, capace di valorizzare i vitigni locali situati sia a valle che in quota, producendo vini profumati, eleganti e territoriali.

Nell’atmosfera rilassata del Salotto dell’Hotel de Len, alle ore 19, si svolgerà un aperitivo conviviale in cui gli ospiti avranno la possibilità di chiacchierare con Alberto Ugolini, brand ambassador di Kettmeir, che racconterà le ricche sfumature di questi vini altoatesini dall’inconfondibile aromaticità e freschezza. Un momento informale per creare nuove connessioni e godere della gioia di stare bene insieme.

L'interno dell'Hotel de Len. Foto: Helenio Barbetta

Hotel de Len, cena a 4 mani con Ribaldone e Gilmozzi

L’aperitivo sarà seguito da una cena a quattro mani guidata da due rinomati chef: Andrea Ribaldone, responsabile della proposta gastronomica del Ristorante de Len, e Alessandro Gilmozzi, del Ristorante El Molin di Cavalese, premiato con una Stella Michelin e una Stella Verde. I due Chef assieme reinterpreteranno in modo innovativo le ricette tradizionali dolomitiche, e le antiche preparazioni culinarie saranno rivisitate attraverso la loro creatività. Dall’antipasto al dessert, le loro storie si intrecceranno per creare un menu inedito che celebrerà i ricchi sapori della montagna.

Lo chef Andrea Ribaldone vanta una vasta esperienza come Executive chef e consulente in rinomati ristoranti, collezionando riconoscimenti Michelin grazie alla sua filosofia culinaria. Alessandro Gilmozzi, nato sulle Dolomiti, trae ispirazione dalle montagne che sono al centro della sua cucina, incarnando l'essenza dei piatti presso il Ristorante El Molin e adottando una filosofia innovativa, autentica e rispettosa dei valori della vita alpina.