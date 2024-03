Lungo le strade del Roccaverano alla scoperta della Robiola Dop

Prodotto conosciuto e apprezzato anche all’estero, protagonista di molte kermesse ed eccellenza della Langa Astigiana al confine col Monferrato, la Robiola Dop di Roccaverano è stata di recente protagonista alla Prima dell’Alta Langa al Teatro Regio di Torino, all’Asti the Heart of Monferrato di Amsterdam e al Wine Awards Food and Travel della Reggia di Venaria Reale, tanto per citare alcuni esempi di “trasversalità” enogastronomica. Il prossimo appuntamento gustoso e turistico organizzato dal Consorzio di tutela del Roccaverano Dop - denominazione che ha da poco compiuto ben 45 anni - sarà l’iniziativa "Le Strade del Roccaverano". La prima delle camminate enogastronomiche in programma si svolgerà domenica 7 aprile, pochi giorni dopo la riapertura di lunedì di Pasquetta della Scuola di Roccaverano in Piazza Barbero, inaugurata nel 2019 per celebrare la prelibata Robiola Dop di latte 100% caprino.

Robiola Dop di Roccaverano

Le Strade del Roccaverano e la Scuola della Dop

La passeggiata permetterà di scoprire borghi poco noti del basso Piemonte come Montechiaro d’Asti e Denice seguendo un percorso collinare di 11 chilometri con tappe mangerecce e degustazione finale di robiole di diverse stagionature nella piazza di Roccaverano.

La Scuola del Roccaverano è il primo showroom dedicato alla Dop e sarà aperto tutte le domeniche e nei giorni festivi per degustazioni guidate e per l’acquisto dei formaggi delle diverse aziende agricole locali.

Roccaverano: il Cammino Piemonte Sud

Agli amanti delle escursioni nei parchi - a piedi o in mountain bike - ricordiamo che Roccaverano è anche luogo di arrivo (o partenza, dipende dai punti di vista) del “Cammino Piemonte Sud”. Un percorso di 240 chilometri con 19 tappe lungo tutto l’Appennino piemontese appena inaugurato ufficialmente dalla Regione Piemonte e capace di collegare tre aree naturali protette, sette siti Natura 2000 e due ecomusei, da Capanne di Cosola a Roccaverano.

Sull’attività del Consorzio di Tutela del Roccaverano Dop, si è così espresso il presidente Fabrizio Garbarino: «I nostri progetti e quelli della Scuola di Roccaverano sono la riprova di come un’eccellenza gastronomica possa essere un volano turistico, capace di contribuire in modo concreto alla crescita di un territorio anche dal punto di vista economico e sociale».

Tra le altre iniziative che hanno visto protagonista il Consorzio, ricordiamo l’Evoè Festival appena svoltosi a Recco e la partnership con il Cfp Alberghiero di Acqui Terme per il corso gratuito di Alta Formazione Professionale di Tecnici Agrifood & Wine.