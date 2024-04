Milano da bere al Fuorisalone: gli eventi alcolici da non perdere

Conto alla rovescia per gli amanti del design: si avvicina il Salone del Mobile di Milano (Rho Fiera 16-21 aprile) e il Fuorisalone (15-21 aprile) con un programma fittissimo di eventi, feste, installazioni e mostre. Quest'anno la kermesse si arricchisce di eventi imperdibili che spaziano dalle installazioni immersive dedicate ai grandi nomi del gin, del rum e del prosecco, a momenti di degustazione che esplorano la profonda connessione tra arte del bere e innovazione. Scopiamone alcune da non perdere.

Milano pronta per il Salone del Mobile 2024

Fuorisalone: l’installazione fiabesca di No. 3 London Dry Gin

Si inizia già da lunedì 15 aprile quando, con un cocktail d’inaugurazione rigorosamente a inviti, No. 3 London Dry Gin presenterà l’installazione Unlocking No. 3 flavours nell’ambito della mostra-evento “Interni Cross Vision”, organizzata da Interni e aperta al pubblico fino al 28 aprile all’Università Statale (via Festa del Perdono 7, Sottoportico Cortile d'Onore).

No. 3 London Dry

Il tema: mettere in evidenza il know-how italiano fra ricerca, innovazione e sperimentazione attraverso il confronto con le culture di altri paesi. Ideato dalla designer Alessandra Baldereschi e realizzato dall’azienda milanese Sturm, Unlocking No. 3 flavours è un lampadario a forma di spirale caratterizzato da uno stile quasi fiabesco, per interpretare visivamente il profilo dei sapori di No.3 Gin rappresentando gli ingredienti e l’aroma in una spirale che si sprigiona dalla bottiglia dal caratteristico colore turchese.

Fuorisalone: Ruffino tinge d’oro i Dazi dell’Arco della Pace

Sempre lunedì 15 si terrà il vernissage (anch’esso su invito) della mostra ORObyRuffino, che sarà aperta al pubblico da martedì 16 a domenica 21, dalle 11 alle 21, nei Dazi di Ponente e di Levante dell’Arco della Pace in piazza Sempione.

Riserva Ducale Oro di Ruffino

Dazi che, per l’occasione, si tingeranno d’oro per un progetto espositivo ispirato al design iconico italiano e al vino Riserva Ducale Oro della storica azienda vitivinicola toscana.

Fuorisalone: Prosecco Doc alla scoperta del senso della convivialità

E parlando di vino, non poteva mancare anche quest’anno alla Design Week il Prosecco Doc, ormai fra i simboli del Made in Italy più noti a livello internazionale. Dal 15 al 21 aprile gli spazi del Tangram Cafè in via Statuto 4, a Brera, saranno customizzati ad hoc per Sparks, progetto del Consorzio Prosecco Doc che, attraverso l’artwork del giovane street artist torinese Greg Goya, accoglierà i visitatori dalle 11 alle 21 con il quesito “What’s the last thing you celebrated for?” (Qual è l’ultima cosa che hai festeggiato?).

Prosecco tra i protagonisti del Fuorisalone

Una domanda che vuole stimolare la riflessione sul senso della condivisione dei momenti più belli, alla quale si potrà cercare la risposta mentre si degusta un calice delle bollicine italiane più apprezzate nel mondo.

Fuorisalone: La “solaire culture” di Veuve Clicquot in 40 scatti d’autore

Poco lontano, al Garden Senato in via Senato 14, a fare gli onori di casa sarà lo champagne Veuve Clicquot che, in partnership con Magnum Photos, che dal 15 al 21 aprile firma la mostra Emotions of the Sun.

Una delle opere della La solaire culture di Veuve Clicquot in 40 scatti d’autore Foto Facebook Veuve Clicquot

Un viaggio immersivo intorno al mondo attraverso 40 scatti firmati da Olivia Arthur, Cristina de Middel, Nanna Heitmann, Steve McCurry, Trent Parke, Lindokuhle Sobekwa, Newsha Tavakolian e Alex Webb, che interpretano la “solaire culture” della maison dello Champagne del gruppo Lvmh. Accanto allo spazio espositivo progettato da Constance Guisset ci saranno una boutique esclusiva e il Clicquot Café, con l'offerta gastronomica immersiva “Sun in your plate” in abbinamento agli Champagne della Casa. Per prenotare il biglietto d’ingresso (gratuito) o un tavolo al café, clicca qui (lunedì 15 è riservato alla preview su invito).

Fuorisalone: Zacapa Rum fra natura, design e piatti di Cracco

A puntare sul connubio fra mixology e design è anche Zacapa Rum, che dal 16 al 20 aprile organizza Zacapa Soul Nest in collaborazione con l’architetto e designer Massimiliano Locatelli e lo chef Carlo Cracco.

Lo chef Carlo Cracco per Zacapa Rum

Palazzo Crivelli, nel cuore di Brera, ospiterà dalle 10 alle 21 un percorso multisensoriale che unirà design e fine dining in uno spazio creato da Locatelli interpretando alcune delle sue creazioni più iconiche, secondo lo spirito del distillato guatemalteco e il tema “Materia Natura” della Design Week 2024. Così, fra muri girevoli per enfatizzare l’inclusività attraverso punti di ingresso diversi, tavoli e sedie disegnati con l’intreccio del petate, ci si potranno concedere momenti di relax degustando il rum Zacapa. E dalle 18, nella sala centrale che porta all’installazione ci sarà anche la proposta food&beverage firmata da Cracco, con una speciale cocktail list studiata per abbinarsi ai piatti dello chef.

Fuorisalone: mixology, arte e sostenibilità con Don Papa

Sarà invece il Bobino, noto locale all’interno della storica stazione di Porta Genova, la location scelta da Don Papa per il suo esordio al Fuorisalone milanese. Don Papa Experience Lab sarà una sorta di oasi in cui si incontreranno natura, sapori, musica e design. Un’esperienza che si articolerà attraverso tre momenti: il 17 e 18 aprile, dalle 16, ci si potrà fare avvolgere dai suoni della natura e da profumi evocativi del rum filippino (vaniglia, arancia, legno in tutte le sue variazioni dal teak al sandalo), che potrà essere acquistato sul posto mentre si ammirano l’opera “Save Planet Earth” creata per l’occasione dall’artista urbano Tvboy e i pezzi creati da Rippotai, startup di home decor eco-sostenibile.

Il cocktail The Darker Don di Don Pata

Alle 18 inizierà il Sensory Tasting Don Papa Rum, degustazioni a occhi bendati in piccoli gruppi per scoprire le sfumature sensoriali di Don Papa: tra le proposte The Darker Don, cocktail creato apposta per questa occasione. Infine, da martedì 16 a giovedì 18 alle 21 partirà il Masskara Party ispirato al Masskara Festival, famosa festa in maschera fantasia che si tiene a Bacolod, capitale dell’isola di Negros nelle Filippine. Protagonista sarà Don Papa Masskara e chi si iscriverà (gratuitamente) su eventbrite avrà in omaggio un mini cocktail.

Fuorisalone: Birra Messina porta la Sicilia a Milano

Birra Messina

Fra vini e distillati, alla Design Week ci sarà spazio anche per la birra con la seconda edizione del Bar Meraviglia di Birra Messina: un evento (accessibile solo su invito) che, venerdì 19 aprile, offrirà ai presenti un'esperienza immersiva tra gusto, arte e musica, trasformando in un angolo di Sicilia il Chiostro Cappuccio, in pieno centro a Milano. Nell’occasione, fra l’altro, il brand del gruppo Heineken presenterà la nuova referenza Birra Messina Vivace.