Cocktail, soft drink e birre artigianali segnano il ritorno del fuori casa in Italia

La Fiera di Rimini si prepara ad accogliere una nuova edizione di Beer&Food Attraction, l’evento organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) che rappresenta uno dei principali appuntamenti europei per il mondo della beverage & bar industry. La manifestazione si terrà dal 15 al 17 febbraio 2026 e promette un’evoluzione importante rispetto alle precedenti edizioni. Dopo il successo del 2025, che aveva visto la partecipazione di circa 600 espositori e oltre 130 buyer internazionali provenienti da 40 Paesi, la rassegna introduce un format più articolato, un nuovo layout e soprattutto un brand dedicato alla miscelazione: Mixology Attraction.

Cresce l’interesse per il fuori casa

Il comparto beverage e mixology continua a mostrare segnali di forte vitalità. Secondo i dati del panel Horeca di Circana, che monitora le vendite del settore, il valore complessivo delle bevande distribuite dai grossisti è cresciuto del 39 % tra il 2019 e il 2024. Nei primi sei mesi del 2025 il fatturato ha raggiunto 2,3 miliardi di euro, confermando la ripresa del consumo fuori casa.

Le analisi del sistema Crest di Circana mostrano come le visite nei locali italiani siano tornate a livelli simili al pre-pandemia, con 9,7 miliardi di presenze ad agosto 2025 rispetto ai 10,2 miliardi del 2019. Gli acquisti di bevande alcoliche e analcoliche si mantengono stabili, con 2,2 miliardi di atti d’acquisto, mentre cambiano le preferenze dei consumatori. Crescono i soft drink privi di anidride carbonica (+24 %), i cocktail alcolici (+32 %) e i liquori e superalcolici, che in sei anni sono passati da 58 a 76 milioni di atti (+30 %). Questi numeri raccontano un mercato in piena trasformazione, sempre più orientato verso prodotti di qualità e nuove esperienze di consumo.

Mixology Attraction: il nuovo cuore della fiera

Il 2026 segnerà il debutto di Mixology Attraction, un brand creato per dare maggiore visibilità al mondo della miscelazione, dei distillati e degli spirits. L’area sarà collocata al centro del layout espositivo, con l’obiettivo di valorizzare bartender, produttori e brand del settore. All’interno del nuovo spazio troveranno posto il Mixology Circus, che riunirà bartender di fama internazionale e ospiterà masterclass, talk e dimostrazioni, e il Mixology Village, dedicato alle migliori etichette di distillati. Tornerà anche Sparkling & Mix, l’area in cui spumanti, prosecco e vini frizzanti dialogano con la cultura del bere miscelato, offrendo un punto d’incontro tra tradizione enologica e innovazione nel bar.

Birre, food e nuove aree tematiche

Beer&Food Attraction conferma la propria vocazione di hub europeo per la community brassicola. Dai microbirrifici artigianali ai grandi gruppi industriali, la manifestazione offrirà la più ampia esposizione di birre in Italia, in un settore che oggi, secondo Assobirra, vale 10,2 miliardi di euro. Accanto alla parte beverage, il format si amplia con un’offerta food più ricca e diversificata.

Tra le novità figurano L’Aperitivo Land, area che mette in relazione le proposte food con il mondo del beverage e del casual dining, ed Eat & Play, spazio dedicato alle esperienze di intrattenimento legate al consumo fuori casa. Il nuovo layout espositivo permetterà un percorso più fluido, organizzato in tre aree principali: Beer & Food, Beverage & Mixology e Beverage Technologies, pensate per rappresentare le diverse anime del settore.

BBTech Expo: tecnologie e innovazione

In contemporanea a Beer&Food Attraction si terrà l’ottava edizione di BBTech Expo, il salone dedicato alle materie prime, alle tecnologie di processo e all’imbottigliamento per birre e bevande. L’edizione 2026 punta a consolidare il proprio ruolo come piattaforma tecnologica e innovativa per i professionisti del settore. L’evento ospiterà la Italian Craft Beer Conference di Unionbirrai, dedicata al processo produttivo della birra artigianale, e la Beer & Tech Arena, spazio pensato per condividere strumenti, idee e nuove visioni industriali.

Competizioni, formazione e networking

Beer&Food Attraction 2026 sarà anche un palcoscenico per le principali competizioni nazionali. Tornano i Campionati di Cucina Italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi, il concorso Birra dell’Anno di Unionbirrai e il Lorenzo Cagnoni Award, promosso in collaborazione con ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori e ICE Agenzia, che mira a valorizzare le start-up e i progetti più innovativi del settore. Con una struttura rinnovata e un percorso espositivo più funzionale, la manifestazione punta a offrire un’esperienza chiara, tematica e mirata per espositori e visitatori. Beer&Food Attraction 2026 conferma così il suo ruolo di piattaforma europea per la filiera del beverage, mixology, birra e foodservice, dove contenuti, business e networking internazionale si incontrano in un unico spazio.