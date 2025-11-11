Sigep World 2026: da Madrid inizia la corsa dolce verso Rimini

Da Madrid parte la corsa verso Rimini. Il roadshow spagnolo di Sigep World 2026, fiera del foodservice dolce in programma dal 16 al 20 gennaio 2026 alla Fiera di Rimini, ospitato all’Ambasciata d’Italia e promosso da Italian Exhibition Group insieme ad Agenzia Ice e alla Camera di commercio italiana per la Spagna, ha messo in chiaro un fatto: il mondo del dolce e del fuori casa sta cambiando, e lo fa a un ritmo che guarda sempre più all’incontro fra culture gastronomiche, format replicabili e identità artigianale.

L’Europa del dolce parla spagnolo: a Madrid inizia la corsa verso Rimini

La Spagna, laboratorio del nuovo foodservice europeo

La tappa madrilena ha riunito analisti, associazioni e protagonisti del foodservice iberico per leggere insieme le trasformazioni in atto nei consumi urbani e nei modelli di business. Sul tavolo, i dati Circana che fotografano una scena in fermento: nei primi nove mesi del 2025 la crescita complessiva del fuori casa in Europa è stata del +1,8%, ma la Spagna guida la classifica con un +2,4%. È il mercato più vivace del continente, spinto dall’aumento della spesa e delle visite nei locali. Un segnale forte che trova eco anche a Rimini, dove Sigep World si prepara a rafforzare il dialogo tra imprese italiane e gruppi iberici con nuove agende di lavoro.

La Spagna guida il fuori casa europeo con crescita e consumi in aumento

L’interesse è reciproco e il terreno fertile. Gelaterie e pasticcerie restano punti di riferimento nei concept urbani contemporanei, capaci di fondere il linguaggio artigianale con logiche di sviluppo internazionale. Un equilibrio che racconta bene la direzione del settore: qualità, replicabilità e riconoscibilità. La rotta Madrid-Rimini diventa così un ponte operativo, sostenuto anche dai nuovi collegamenti aerei diretti che da quest’anno uniscono la capitale spagnola alla Riviera, agevolando l’arrivo di buyer, catene e operatori da tutta Europa.

L’India, nuovo orizzonte per le filiere del dolce

Se la Spagna rappresenta il presente più dinamico, l’India guarda al futuro. Sigep World 2026 la accoglierà come Paese ospite, con una delegazione di buyer, media e istituzioni. È un segnale chiaro dell’interesse crescente dei mercati in espansione verso i modelli italiani di ristorazione e ospitalità, considerati oggi una scuola di pensiero oltre che un modello imprenditoriale. L’India è un Paese giovane, con una classe media in rapida crescita e una domanda di esperienze gastronomiche globali sempre più forte: elementi che la rendono un interlocutore naturale per le filiere del dolce artigianale.

Il gelato come linguaggio globale

Tra i temi centrali della prossima edizione, il gelato si conferma protagonista assoluto. Non solo come simbolo di italianità, ma come competenza da integrare nei menu di catene di ristorazione, hotel e caffetterie. Attraverso il progetto Gelato Meets Chains e la campagna internazionale "What is Gelato?", Sigep World propone il gelato come opportunità di business per i grandi player internazionali del foodservice: una categoria capace di generare valore aggiunto e rafforzare l’identità gastronomica dei brand. L’obiettivo è fornire strumenti concreti a chi vuole inserirlo stabilmente nella propria offerta, trasformandolo in un tratto distintivo e riconoscibile.

Hotel, caffè e pizza: le nuove traiettorie del Sigep World 2026

Accanto al mondo del gelato, Rimini ospiterà due osservatori dedicati ai nuovi scenari dell’hôtellerie e dei coffee shop. La Luxury Hotel Food Experience esplorerà le tendenze che stanno ridisegnando il food & beverage negli hotel di fascia alta, mettendo a confronto accademici, manager e pastry chef. Il focus sarà su estetica del servizio, identità gastronomica e nuove forme di esperienza nei contesti premium. Con l’Innovation Bar si entrerà invece nel cuore della trasformazione del bar: dalla robotica intelligente all’ottimizzazione dei flussi di lavoro, passando per la nuova consapevolezza del caffè come linguaggio professionale, non come semplice moda. È un cambio di prospettiva che coinvolge l’intera filiera e ridefinisce il ruolo del barista come figura centrale nella costruzione di esperienze autentiche.

La Luxury Hotel Food Experience esplorerà le tendenze che stanno ridisegnando il F&B negli hotel di fascia alta

E poi c’è la pizza, che a Sigep World 2026 avrà un progetto tutto suo. Pizza (R)evolution porterà in fiera la filiera completa - impasti, farciture, tecnologie e modelli di servizio - con la partecipazione di partner di riferimento come 50 Top Pizza e realtà formative di livello internazionale. La Pizza Arena e la Vision Plaza diventeranno luoghi di confronto e sperimentazione, con workshop e talk che racconteranno come la pizza stia vivendo una nuova fase evolutiva, tra ricerca tecnica e cultura condivisa.

Sigep World 2026, punto d’incontro tra visioni e mercati

Dal 16 al 20 gennaio, la Fiera di Rimini sarà ancora una volta il punto d’incontro per chi vive e lavora nelle filiere del dolce, del caffè, della panificazione e della pizza. Ma il respiro sarà sempre più internazionale: Sigep World si conferma un ecosistema in cui si intrecciano visioni, pratiche e mercati, e in cui il prodotto artigianale diventa un linguaggio globale capace di unire continenti e professioni. Madrid ne ha segnato la partenza, Rimini ne scriverà il prossimo capitolo.