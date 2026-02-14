Al via Beer&Food Attraction, il punto d’incontro internazionale del beverage

Dal 15 al 17 febbraio 2026 la Fiera di Rimini ospita l’11ª edizione di Beer&Food Attraction, manifestazione B2B organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e dedicata alla Beverage & Bar Industry e al canale Out of Home. Con oltre 600 espositori provenienti da 16 Paesi e distribuiti in 14 padiglioni nell'ala est della fiera, l’evento si conferma come uno dei principali appuntamenti europei per il business del fuori casa.

Tutto pronto a Fiera Rimini per Beer & Food Attraction, con 600 espositori provenienti da 16 Paesi

La cerimonia inaugurale, in programma domenica 15 febbraio alle 11 presso l’Horeca Arena (padiglione B5), sarà dedicata al tema “Scenari, sfide e opportunità per l’Horeca e la Beverage Industry”. Interverranno Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Ieg, Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e Mattia Morolli, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini. Ci sarà spazio anche per interventi di Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, Federico Sannella, presidente di Assobirra, Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai, Rocco Pozzulo, presidente di Fic – Federazione Italiana Cuochi, Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale di Fipe.

Mixology Attraction: focus su spirits e miscelazione

Tra le principali novità dell’edizione 2026 debutta Mixology Attraction, nuovo brand interamente dedicato al mondo spirits, cocktail e miscelazione professionale. Lo spazio espositivo dedicato al beverage cresce del 39%, segnale dell’evoluzione dei consumi e della crescente centralità del comparto nel mercato horeca.

Mixology Attraction è la grande novità 2026 di Beer&Food Attraction

Protagonista sarà il Mixology Circus, format esperienziale che riunisce nove cocktail bar d’eccellenza italiani e internazionali, articolati in tre concept distintivi: Hip Urban Bar, Tiki Bar e Luxury Hotel Bar. L’obiettivo è valorizzare la cultura del bere contemporaneo, offrendo agli operatori soluzioni per la mixability, nuove etichette premium e opportunità di networking con distributori e importatori.

Birra artigianale italiana: 30 anni di evoluzione craft

Il 2026 rappresenta un anno simbolico per il comparto brassicolo: la birra artigianale italiana celebra i suoi 30 anni, a partire dal 1996, data che segna la nascita del movimento moderno dei birrifici indipendenti in Italia. In fiera saranno presenti grandi gruppi internazionali e una qualificata rappresentanza del mondo craft, espressione della diversificazione e qualità produttiva nazionale.

A Beer& Food Attraction anche il premio Birra dell’Anno di Unionbirrai

Momento centrale sarà la 21ª edizione del Premio Birra dell’Anno di Unionbirrai, in programma domenica 15 febbraio alle ore 15.45 presso la Beer&Tech Arena (Pad. D3). La competizione coinvolge 212 birrifici e 1.746 birre in gara, confermandosi tra i più importanti riconoscimenti del settore.

Food, tecnologie beverage e filiera completa

All’interno di Beer&Food Attraction, il comparto food rappresenta il 20% dell’offerta complessiva, con aziende leader e player internazionali attivi nel segmento horeca. L’integrazione tra cibo e bevande risponde alle esigenze di un mercato che richiede soluzioni complete per ristoranti, pub, bar e locali.

Anche quest'anno la Fiera di Rimini ospita Beer&Food Attraction

A completare la filiera è BBTech Expo, evento dedicato alle tecnologie beverage che si svolge in contemporanea. L’area riunisce produttori di impianti, fornitori di materie prime, aziende di packaging e operatori della logistica, creando un dialogo diretto tra produzione industriale e mercato.

Buyer internazionali e networking globale

La dimensione business resta centrale: sono attesi 130 buyer internazionali da 45 Paesi, selezionati attraverso il network di IEG e la collaborazione con ICE - Agenzia. Tra le delegazioni più numerose figurano Spagna, Gran Bretagna, Canada, Polonia ed Estonia.

Sono attesi 130 buyer internazionali da 45 Paesi

Accanto alle aziende espositrici, la presenza di associazioni di riferimento come Italgrob, Assobirra, Unionbirrai, Fipe e Fic, oltre a realtà internazionali come la Brewers Association statunitense e la spagnola Euskal Garagardo Elkartea Basque Beer, rafforza il profilo internazionale dell’evento.

Congresso Horeca e analisi di mercato 2026

Il programma contenutistico include il 15° International Horeca Meeting di Italgrob, con il Congresso dell’Horeca in agenda lunedì 16 febbraio alle ore 10.30 in Sala Neri, dedicato al tema “Mercato dei consumi fuori casa fra carovita e inflazione. Tendenze e best practice per andare oltre la crisi”.

Sempre lunedì, alla Beer&Tech Arena, si terrà il convegno “Cosa ci ha insegnato il 2025? Abitudini, trend e aspettative nei consumi di birra e cibo fuori casa”, a cura di Circana, con focus su dati di consumo e prospettive 2026.

Campionati della Cucina Italiana e Burger Battle

Il mondo della ristorazione sarà protagonista nella Fic Arena con i Campionati della Cucina Italiana della Federazione Italiana Cuochi, che si terranno nella tre giorni. La competizione valorizza competenze tecniche, creatività gastronomica e qualità delle materie prime.

Anche quest'anno, a Beer&Food Attraction torna la Burger Battle Italia

Grande attesa anche per la Burger Battle Italia, realizzata in collaborazione con Lantmännen Unibake, evento dedicato al casual dining contemporaneo e alle nuove tendenze del food service.