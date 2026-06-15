Il Müller Thurgau torna protagonista tra degustazioni, vigneti e cultura di montagna

Dal 2 al 5 luglio la Val di Cembra ospita la 39ª edizione di “Müller Thurgau: Vino di Montagna”, appuntamento che ogni anno riporta al centro uno dei vitigni simbolo delle aree viticole alpine. La manifestazione, organizzata dal Comitato Mostra Valle di Cembra insieme a enti turistici e istituzioni del territorio, si inserisce nel progetto “Vini e montagna”, dedicato alla valorizzazione dei vini delle zone più impervie del Trentino. Il Müller Thurgau diventa così il punto di partenza per una narrazione più ampia che intreccia paesaggio, viticoltura eroica e identità locale.

Müller Thurgau: Vino di Montagna torna dal 2 al 5 luglio

Palazzo Maffei come cuore delle degustazioni

Il centro della manifestazione sarà Palazzo Maffei di Cembra Lisignago (Tn), edificio storico del Seicento, dove verranno proposte degustazioni di numerose etichette di Müller Thurgau provenienti da diversi territori italiani e internazionali. Il pubblico potrà accedere a un percorso di assaggio guidato da sommelier AIS, affiancati da giovani del territorio impegnati nell’accoglienza. L’impostazione dell’evento punta su un approccio diretto alla degustazione, senza mediazioni eccessive, con l’obiettivo di mettere a confronto stili produttivi differenti e interpretazioni del vitigno.

Il concorso internazionale e il metodo di valutazione

Tra i momenti centrali della rassegna figura la premiazione del 23° Concorso Internazionale Müller Thurgau, i cui vini sono stati valutati da una giuria composta da enologi, sommelier e giornalisti. Le degustazioni si svolgono alla cieca secondo il metodo dell’Union Internationale des Œnologues, con valutazione di vista, olfatto e gusto. Un sistema che punta a ridurre le influenze esterne e a restituire una lettura tecnica del vino.

Müller Thurgau: Vino di Montagna, previste degustazioni e masterclass

Masterclass e approfondimenti tra territorio e stile

Il programma include una masterclass condotta dal sommelier e giornalista Giuseppe Carrus, che guiderà il pubblico in un percorso tra Val di Cembra e altre aree viticole italiane. Il tema ruota attorno alla relazione tra territorio, sapidità e struttura dei vini di montagna. Parallelamente, la rassegna apre anche alla mixology con un incontro dedicato alla grappa, affidato al bartender Leonardo Veronesi, che accompagnerà i partecipanti nella costruzione di cocktail personalizzati.

Il vino tra passeggiate, cucina e contaminazioni culturali

Accanto alle degustazioni, il programma propone esperienze diffuse sul territorio. L’iniziativa “Heroes” porta i partecipanti tra i vigneti della valle con tappe enogastronomiche e una grigliata finale tra i filari, mentre “Cantine in sella” propone un itinerario in e-bike tra le aziende vitivinicole locali. La rassegna apre anche a linguaggi diversi, con uno spettacolo dell’attrice Loredana Cont e un momento di degustazione curato dalle Donne del Vino Trentino Alto Adige.

Müller Thurgau: Vino di Montagna, non solo vino ma anche attività alla scoperta del territorio

Cucina, contaminazioni e chiusura sotto le stelle

Il format “Il giro del mondo in 80 Müller” porta in degustazione una cucina internazionale abbinata al vino di montagna. L’edizione 2026 sarà dedicata alla Nigeria, con piatti firmati da Tracy Eboigbodin, vincitrice di MasterChef Italia 11. La chiusura della manifestazione sarà affidata a una cena all’aperto lungo il viale, con un menu che unisce le tradizioni di Cembra e Fiemme, accompagnato da performance artistiche e musica dal vivo.

La Val di Cembra si conferma uno dei laboratori più riconoscibili della viticoltura di montagna

Un sistema di eventi che valorizza la montagna del vino

La manifestazione si inserisce nel ciclo “Vini e montagna”, che comprende altri appuntamenti dedicati ai vitigni del Trentino, dalla Nosiola al Teroldego fino alla Vigna Eccellente di Isera. Un calendario che costruisce una lettura continua del territorio attraverso i suoi vini. Nel caso del Müller Thurgau, la dimensione internazionale si intreccia con una forte identità locale, confermando il ruolo della Val di Cembra come uno dei laboratori più riconoscibili della viticoltura di montagna italiana.

Qui il programma completo della manifestazione