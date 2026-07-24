Un'edizione che segna un nuovo capitolo nella crescita della manifestazione quella di questo 2026, il 14 e il 15 settembre negli spazi de La Nuvola a Roma in Viale Asia 40/44, nel cuore dell'Eur, per il Roma Bar Show. Sempre più internazionale e orientato allo sviluppo del settore, l'evento riunirà centinaia tra espositori e buyer, provenienti da oltre 30 paesi, nonché alcuni dei più autorevoli protagonisti della scena mondiale del beverage, dopo il già grande successo della scorsa edizione.

Appuntamento a Roma i prossimi 14 e 15 settembre per Roma Bar Show 2026

Roma Bar Show 2026: buyer internazionali e nuove opportunità per il beverage

Al centro dell'edizione 2026 i grandi temi che stanno trasformando il settore: dalle nuove opportunità di business - grazie al Buyer Program sviluppato con ICE Agenzia e Fiere di Parma che quest’anno avrà anche un’innovativa app per facilitare i meeting -, al debutto dell'area dedicata al mondo No & Low Alcohol; dal ritorno del Mexican Village a quello dell’Educational Program, tra i pilastri della manifestazione.

Anche nel 2026 il ritorno del Mexico Village

Auditorium, Tasting Room, Academy, vero cuore della formazione tecnica di Roma Bar Show, un'opportunità unica per entrare nei migliori cocktail bar del mondo senza lasciare Roma. Sul palco saliranno alcuni dei protagonisti più influenti della mixology internazionale, chiamati a raccontare non solo le proprie ricette, ma il pensiero, la ricerca e il modello imprenditoriale che hanno reso i loro locali punti di riferimento a livello globale.

I grandi protagonisti della mixology internazionale arrivano a Roma

Dall'approccio rivoluzionario di Faye Chen del pluripremiato Double Chicken Please di New York, dove ogni cocktail nasce dall'ispirazione di un piatto, fino alle esperienze di Jonathan Gabbay (Argo, Hong Kong), Marco Corallo (Saikindō, Abu Dhabi), Alex Frezza (L'Antiquario, Napoli), e tanti altri protagonisti della scena internazionale.

Tante conferenze con ospiti illustri a Roma Bar Show 2026

E se fino a ieri il focus era soprattutto sulle competenze tecniche dietro al bancone, oggi il settore richiede figure sempre più preparate anche sul piano imprenditoriale e manageriale. Nasce così la nuova Business Room: uno spazio formativo e un percorso rivolto a bartender, bar owner e professionisti, nonchè seminari dedicati a leadership, management, gestione economica, sviluppo di format e brand, analisi dei dati e nuove opportunità di carriera, dalla produzione alla distribuzione.

Business Room e fuori salone: il Roma Bar Show amplia l'offerta formativa

Due giornate in cui business, formazione e networking si incontrano per raccontare l'evoluzione del beverage e dell'ospitalità contemporanea. Business e non solo, durante la due giorni anche un fitto calendario “fuori salone” diffuso in tutta la città tra degustazioni, special guest e nuovi trend.

Opportunità per fare networking per gli addetti ai lavori ma anche tante occasioni di divertimento a Roma Bar Show