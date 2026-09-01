Il turismo nelle Dolomiti continua a crescere, trainato dall’aumento delle presenze internazionali, da soggiorni più lunghi e da una domanda sempre più orientata alla qualità. In questo contesto si inserisce Dolomiti Horeca 2026, in programma a Longarone Fiere Dolomiti dal 12 al 14 ottobre, appuntamento di riferimento per il settore dell’ospitalità e della ristorazione.

Dolomiti Horeca si conferma anche nel 2026 un appuntamento di riferimento per il settore dell'ospitalità e della ristorazione

La manifestazione arriva dopo i risultati positivi dell’edizione 2025, che ha registrato oltre 7.200 visitatori, una crescita del 15% degli operatori unici, 224 espositori diretti e 258 marchi provenienti da 15 regioni italiane e 11 Paesi esteri.

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Dolomiti sempre più internazionali: crescono presenze e soggiorni

Anche il mercato turistico conferma il trend favorevole: nelle Dolomiti i tassi di occupazione alberghiera estiva sfiorano il tutto esaurito e cresce il peso dei visitatori internazionali, in particolare da Stati Uniti, Nord Europa e Asia. Secondo Banca Ifis, inoltre, l’effetto dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali genera circa 1,2 miliardi di euro di spesa turistica differita, con benefici per tutta la filiera. Tra i cambiamenti più significativi emerge l’aumento della permanenza media, passata da 3,8 a 4,6 notti, grazie alla diffusione del turismo lento, delle formule di workation e di una domanda orientata a esperienze di valore.

Tra le tendenze più evidenti c'è l'aumento del turismo nell'area dolomitica dopo le Olimpiadi

Turismo in montagna, il lavoro resta una delle sfide principali

Grande attenzione sarà dedicata anche al lavoro. Torna infatti il Recruiting Day coordinato dall’Ufficio di Belluno di Veneto Lavoro: occasione di incontro tra imprese e candidati in vista della stagione invernale. Nell’edizione 2025 sono stati realizzati 75 colloqui, con oltre il 50% sfociato in un secondo incontro, 5 assunzioni immediate, più di 300 candidature trasmesse alle aziende e selezioni aperte per circa 50 posizioni. Da sottolineare che le relazioni fra imprese e lavoratori possono poi sfociare anche in collaborazioni continuative.

Anche nell'edizione 2026 di Dolomiti Horeca torna il Recruiting Day

Enogastronomia e futuro delle aree montane al centro di Dolomiti Horeca

Tra i temi centrali dell’edizione 2026 figurano enogastronomia, sviluppo territoriale, formazione e inclusione, grazie anche alla collaborazione con Cortina Senza Confini. Il programma prevede incontri B2B, masterclass e convegni dedicati alle sfide del turismo alpino. Tra gli appuntamenti principali, la tavola rotonda del 12 ottobre su occupazione e nuove prospettive del lavoro nel turismo, promossa da Confcommercio-Federalberghi con Veneto Lavoro, l’Ente Bilaterale per il turismo e l’Osservatorio regionale con dati alla mano. Spazio anche alle masterclass AIS Veneto sui vitigni resistenti e i vini eroici del Triveneto e agli approfondimenti sulla gestione delle recensioni online con Confcommercio.

A Dolomiti Horeca 2026 grande attenzione come sempre al vino e ai prodotti tipici del territorio dolomitico