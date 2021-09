CHS si fonde con Valuer e si rafforza come leader per le attrezzature dell'ospitalità e del cleaning

Grazie all’acquisizione dell’italiana Valuer, si rafforza la presenza nella Penisola della piattaforma distributiva ECF Group, specializzata nel segmento Hospitality & Care. Coinvolta nell’operazione la controllata CHS (Catering Hotel Supplier), acquisita nel 2019, che assorbirà la nuova realtà per una riorganizzazione delle attività del gruppo internazionale in Italia avvalendosi di un unico marchio e puntando inoltre ad ampliare l'offerta al settore del cleaning. «Ancora una volta stiamo effettuando un’operazione di consolidamento tra aziende che hanno culture simili. È l’occasione per creare un movimento di convergenza di brand essenziali: in ogni Paese il brand con più notorietà sta progressivamente diventando il brand omnichannel del gruppo», ha affermato Christophe Alaux, presidente di ECF Group.

Show room Valuer

Vauler, da 28 anni distributore di stoviglie, prodotti per l'igiene e materiali di consumo

Con l’acquisizione di Valuer, creata e sviluppata per 28 anni da Alberto Valle, ECF Group si assicura uno dei maggiori distributori nazionali di stoviglie monouso, prodotti per l’igiene e materiali di consumo. Con sede a Bologna, Valuer può vantare una forte presenza nei mercati del foodservice e del take-away che rifornisce con un’ampia gamma di private label di detergenza di alto profilo. Disponibili anche sul canale e-commerce.

Valuer

La riorganizzazione delle operazioni italiane passa da CHS

Dal canto suo, attraverso la riorganizzazione delle operazioni di ECF Group in Italia, CHS diventa leader nazionale nella distribuzione di attrezzature per alberghi, ristoranti e comunità. La nuova realtà, frutto dell’assorbimento di Valuer, avrà una sede a Milano, due poli logistici (a Milano e Bologna), 8 showroom (di cui uno a Roma in apertura nel 2022) e un sito e-commerce dedicato. «La fusione di CHS e Vauler è un grande progetto per i professionisti della ristorazione e per il team di ECF Group. Le nostre gamme di prodotto e i servizi che possiamo offrire saranno in grado di coprire al meglio tutte le esigenze del mercato. Le nostre location e la nostra strategia digitale soddisferanno le nuove aspettative dei clienti e le sinergie previste rafforzeranno la nostra competitività sul mercato», ha commentato Carlo Scalabrini, fondatore di CHS.

Carlo Scalabrini

Nuova governance per ECF in Italia

A livello di governance, la nuova società sarà guidata proprio da Scalabrini, attuale country manager di CHS, che ricoprirà il ruolo di amministratore delegato di ECF Group in Italia e quello di ceo di CHS. A sua volta, Alberto Valle diventerà deputy ceo & general manager di CHS.

Alberto Valle

I numeri di ECF Group

Partner di riferimento nei settori Hospitality & Care da 140 anni, ECF Group sviluppa e distribuisce marchi commerciali (15 in totale) per l’industria alberghiera, ristorativa, turistica, di comunità o socio-sanitaria. A disposizione di più di 80mila clienti c’è la più vasta gamma di prodotti presenti sul mercato: dagli utensili per la cucina alle stoviglie, dai mobili ai tessuti, dai materiali per l’asporto ai prodotti per l’igiene e molto altro. Il tutto acquistabile attraverso un’esperienza omnicanale fra magazzini, call center, e-commerce, consulenti sul territorio e una supply chain ricettiva e sempre pronta a rispondere alle esigenze dell’utenza. Grazie a 3 hub regionali (Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico) e 1.300 collaboratori, ECF Group opera a livello globale con 15 brand in 20 nazioni, ma puntando sul consolidamento dei marchi locali. Risultato? Un fatturato annuo di circa 450 milioni di euro.

Per informazioni: www.chsgroup.it