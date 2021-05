Nuovi contenitori Chs Group per il ristorante, sicuri e di design

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 10:30

La linea Bento Dinner Plates è ideale per la colazione in hotel

Soluzioni raffinate ed eleganti per la cena al ristorante

Contenitori per il servizio facili da utilizzare, sicuri e personalizzati

Linea ideale anche per un picnic gourmet

Un catalogo ricco di soluzioni per l’Horeca

è la nuova linea di successo distribuita daper portare in tavola emozioni e ripartire in tutta sicurezza. Nel 2019 l’azienda è entrata a far parte di E.CF , gruppo internazionale leader nella distribuzione di articoli per la ristorazione professionale, presente con 27 filiali in 18 Paesi del mondo, dalla Gran Bretagna all’Australia, passando per la Svizzera. Nata nel 1999, dopo oltre 20 anni di attività Chs Group prosegue il suo percorso di crescita lanciando sul mercato un prodotto unico e indispensabile per effettuare un servizio all’altezza in vista della riapertura di attività ricettive e pubblici esercizi.I Bento Dinner Plates, che hanno debuttato nei mesi scorsi riscontrando un notevole successo e grande interesse da parte degli operatori, sono il frutto di uno studio di prodotto che va incontro alle esigenze contingenti, emerse nell’azione di contrasto all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. La linea Bento Dinner Plates rappresenta oggi un elemento indispensabile per il settore alberghiero e ristorativo.Gli articoli vantano una lunga durabilità, associata ad un’ottima termicità, sono dotati di grande resistenza e vengono garantiti contro le sbeccature.«Siamo partiti dall’analisi di un’esigenza che ci è pervenuta direttamente dalla nostra clientela», afferma, ceo di Chs Group. «Alberghi e ristoranti si sono dimostrati subito reattivi, comprendendo l’importanza della novità, che è stata subito introdotta suscitando reazioni molto positive da parte degli ospiti. I Bento Dinner Plates rappresentano una vera e propria soluzione, non solo per il contesto storico particolare che stiamo vivendo, ma saranno sempre più utilizzati anche in futuro, grazie alla loro comodità e versatilità, senza trascurare l’aspetto dell’igiene e della sicurezza».Colazioni, lunch e dinner vengono così serviti in, che rappresentano anche l’evoluzione dei “vecchi” piatti d’argento con la cloche. I Bento Dinner Plates, realizzati dall’azienda partner MyGlassStudio e distribuiti in esclusiva in Italia da Chs Group, vantano un’, in modo da poter servire il cliente con preparazioni alla giusta temperatura. I contenitori in vetro possono inoltre essere lavati direttamente in lavastoviglie e garantiscono un notevole colpo d’occhio per il design e l’eleganza che li contraddistingue.A disposizione dei clienti ci sono, che vengono realizzate grazie ad una lavorazione che immette il colore direttamente all’interno del vetro, in modo da renderlo eterno ed evitando in questo modo che si rovini nel tempo. Per ordini superiori alle 25 unità, i box possono inoltre essere personalizzati nei diversi colori e forme, dando anche la possibilità ai clienti di aggiungere il logo aziendale.Avere una visione globale e anticipare le tendenze è sempre stata una peculiarità nel Dna di Chs Group, che può contare su un. La logistica estremamente organizzata ed efficiente permette approvvigionamenti precisi e puntuali e l’azienda è sempre a disposizione e vicina ai propri clienti grazie ai consulenti di vendita. Negli ultimi tempi non sono mancati gli investimenti anche sul territorio, grazie all’«Siamo presenti con i nostri spazi espositivi a Milano, Torino, Brescia, Rimini e Padova», precisa Scalabrini. «Pur essendo un momento molto complesso, crediamo nel futuro della ristorazione, tanto da aprire un. Da metà maggio inauguriamo la nuova location nella città orobica, in via Moroni al civico 310».Per informazioni: www.chsgroup.it