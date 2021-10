Le collezioni TableCraft entrano nel catalogo di Agnelli Complements

«Siamo da sempre motivati a fornire ai nostri clienti le soluzioni più complete, efficienti e personalizzate, per servire al meglio l’Hospitality business», afferma Angelo Agnelli, titolare delle aziende che fanno capo ad Agnelli Since 1907. «Le decisioni sul prodotto assumono un’importanza centrale all’interno delle politiche di marketing mix e concernono l’insieme delle scelte relative al portafoglio prodotti di un’impresa. È in quest’ottica che è nata la partnership con TableCraft, azienda inglese che si dedica alla progettazione e produzione di oggetti per semplificare i gesti di ogni giorno legati alla ristorazione. La proficua collaborazione ha portato all’integrazione del catalogo TableCraft, con le sue offerte di prodotti, per raggiungere l’obiettivo di proporre al cliente Agnelli Since 1907, attraverso Agnelli Complements, merci che gli danno la possibilità di organizzare al meglio la propria attività».

TableCraft da 75 anni produce prodotti innovativi per la ristorazione e la vendita al dettaglio in tutto il mondo. Prodotti affidabili e di alta qualità: le collezioni TableCraft, infatti, forniscono alla ristorazione soluzioni innovative oltre che versatili e sicure, per aiutare a migliorare l’efficienza e ridurre gli sprechi, elevando al contempo le presentazioni a buffet e da tavolo. Questi innovativi prodotti si integrano perfettamente con l’offerta Agnelli Complements e permettono di gestire gli ordinativi in modo personalizzato, efficiente e sicuro. L’assortimento dei prodotti TableCraft si rivolge anche alle catene di food service: una vasta gamma di soluzioni, dalla più raffinata alla più semplice, accomunate da proposte che garantiscono massima efficienza, stile e durata nel tempo.

La famiglia Agnelli, con Agnelli Since 1907, conferma ancora una volta il suo impegno nel ricercare costantemente prodotti di alta qualità di realtà che producono articoli legati al settore dell’accoglienza. Con questa novità, infatti, l’azienda bergamasca estende ancora di più la proposta di prodotti Agnelli Complements.

TableCraft: dal 1946 design, stile, versatilità

Fondata nel 1946, TableCraft Products Company ha aperto le sue porte a Chicago come società di distribuzione di prodotti d’importazione al servizio del settore della ristorazione e continua ancora oggi ad essere un’azienda a conduzione familiare. In virtù della sua semplice missione di offrire un servizio impareggiabile e innovazioni nel settore della ristorazione guidate dalla coscienza, da allora TableCraft è cresciuta in modo significativo fino ad offrire oggi oltre 3mila prodotti. Dalle bellissime e multifunzionali collezioni di servizi a buffet fino ai prodotti da tavola classici e contemporanei, TableCraft offre design creativo, stile elevato e versatilità del prodotto unico nel suo genere ai clienti della ristorazione in tutto il mondo.

Per informazioni: www.pentoleagnelli.it