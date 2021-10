Comas, posateria per un’esperienza culinaria unica

Comas, marchio spagnolo di posateria, rappresenta un’altra eccellenza per Ros Forniture Alberghiere, azienda alle porte di Bergamo che da 38 anni seleziona fornitori e prodotti per il mondo dell’ospitalità e vanta un catalogo di oltre 15mila referenze per alberghi, bar e ristoranti. Il brand da poco entrato nel catalogo è coerente con l’obiettivo aziendale che punta alla qualità dei prodotti offerti al mondo della ristorazione e della ricettività.

«La nuova linea di posateria Comas ci garantisce un prodotto innovativo e dalle linee moderne», commenta Michele Pezzotta, sales manager di Ros. «L’azienda spagnola ha puntato sul design, con un prodotto più ricercato e accattivante. Siamo sempre stati vicini ai nostri clienti e oggi gli imprenditori della ristorazione sono ripartiti con grande forza. Di conseguenza è in crescita la richiesta di beni durevoli di qualità contraddistinti da un design moderno, in modo da accompagnare in maniera originale tutte le occasioni conviviali, dagli aperitivi alle cene».

Il catalogo di Comas affianca la posateria classica ad articoli più freschi, che giocano anche sui colori oro e nero, partendo sempre dalla posata d’acciaio, ma con una linea dedicata anche ad un pubblico più moderno e a locali innovativi.

Con 30 anni di storia alle spalle, “Comas & Partners - Posateria di Barcellona dal 1991” ha ormai consolidato la propria leadership sul mercato spagnolo nel settore alberghiero e della ristorazione. Grazie ad una storica relazione con l’industria metallurgica, l’azienda ha applicato le conoscenze acquisite nella produzione di posateria. Lungo tutta la catena di valore, Comas è caratterizzata dallo spirito mediterraneo e dalla cultura del lavoro.

Posateria per la vita quotidiana, senza rinunciare alla qualità

I giorni sono fatti di dettagli, che li rendono leggermente diversi ed esclusivi, permettendo di sfuggire all’abisso della routine. Il marchio di posate è stato studiato per accompagnare i pasti di tutti i giorni. In casa, al ristorante, sul luogo di lavoro o all’aria aperta, una posata rappresenta sempre la migliore alleata per godersi un’esperienza culinaria unica e inimitabile.

Il motore di sviluppo di Comas è l’innovazione, che svolge un ruolo trasversale nel modello imprenditoriale, come un asse strategico in grado di offrire costanti miglioramenti nei prodotti e nei servizi proposti. Fin dall’inizio della sua attività, l’azienda spagnola ha puntato sul design, creando prodotti con una personalità e un posizionamento unici sul mercato. Il design è sempre andato di pari passo con la qualità, grazie alla quale Comas può garantire 5 anni di garanzia per tutte le collezioni.

Tre linee per diversi target di consumatori

Per soddisfare le esigenze del settore sono stati creati tre diversi marchi, che rispondono a differenti target di consumatore: Culter, Comas e Lacasa offrono una soluzione ottimale a tutti i vari clienti, con oltre 20 collezioni per rendere unica l’esperienza gastronomica. Culter è il marchio premium, creato per accompagnare la cucina più sofisticata, nella quale il pasto è un rito da trasformare in un’esperienza unica. Culter punta all’innovazione, dove la creazione, il design e l’ispirazione sono il motore di sviluppo di tutte le collezioni. Grazie ad un team di designer interni e alle collaborazioni esterne di famosi professionisti, Culter è oggi un punto di riferimento, sinonimo di esclusività e qualità su tutte le tavole del mondo.

Oltre al quartiere generale di Ros, situato a Zanica, in provincia di Bergamo, l’azienda è presente con il nuovo showroom a Milano, visitabile solo su appuntamento, in via Privata Gaspare Bugatti 13, traversa di via Tortona.

Per informazioni: www.ros.bergamo.it