Nei dispenser Darbo anche la golosa crema di nocciole

Darbo sta ampliando la gamma dei flaconi ricaricabili per il suo sistema di dispenser a buffet: oltre alle creme di frutta e miele, da ottobre è disponibile anche la crema alle nocciole nei flaconi ricaricabili del dispenser Darbo. Prodotta senza olio di palma, con il suo piacevole sapore di nocciola e la sua consistenza cremosa, conquisterà sicuramente tutti gli ospiti. Ma la nuova crema non è solo deliziosa sul pane: è anche una piacevole variante per lo yogurt, nel muesli o sulla frutta.

Nuova crema alla nocciola per il dispenser Darbo

Il dispenser Darbo è un elegante e pratico dispositivo che, grazie a una leggera pressione della leva, permette agli ospiti di prelevare la porzione di crema di frutta o miele desiderata, offrendo così una soluzione semplice e funzionale che tiene conto anche delle elevate esigenze igieniche del settore.

Dal colore bianco neutro e dalle linee classiche e pulite, il dispenser Darbo è adatto a ogni struttura alberghiera alla ricerca di una soluzione accattivante per il proprio buffet da colazione. Materiali come alluminio e acciaio inossidabile assicurano stabilità e lunga durata e il funzionamento è intuitivo e agevole sia per gli ospiti che per il personale. Inoltre, la maneggevolezza dei flaconi ricarica implica tempi di sostituzione minimi e quindi maggior tempo da dedicare alla cura del servizio al cliente: il Darbo dispenser è un vero e proprio alleato degli operatori del settore.

Dispenser Darbo per il buffet della colazione

Un utilizzo pratico, insieme ad una pulizia rapida e senza necessità di smontaggio, sono solo alcuni dei vantaggi di questo prodotto. I dispenser Darbo, infatti, permettono un dosaggio pulito e igienico evitando scomode fuoriuscite di prodotto. Le etichette dei flaconi (con immagine esemplificativa e diciture in quattro lingue), inoltre, sono immediatamente visibili nella parte anteriore del flacone, agevolando così l’orientamento dell’ospite nella scelta di creme di frutta e miele.

Per maggiori informazioni sul nuovo dispenser Darbo visitate dispenser.darbo.com o contattate il distributore: Loacker Spa - tel 0471 344000 - info@loacker.com.