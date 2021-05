Punti cassa CEI Systems: sicuri, automatici, connessi

Pubblicato il 01 maggio 2021 | 11:30

Integrazione con cassetto rendiresto automatico



Evitando il contatto con il contante si garantiscono igiene e sicurezza

CEI Food, l’app che migliora la gestione del locale



nnovazione, professionalità, customizzazione. È questo il “cocktail” che porta al successo le attività del food & beverage. In una fase di continua evoluzione è impossibile rimanere fermi, in funzione anche dello scenario che si sta presentando in questo periodo, che ha obbligato tutti a modificare il proprio modello di lavoro.che ci aspettano. Avere un sistema di cassa che riesca a rispondere a tutte le esigenze necessarie per la propria attività è indispensabile. In quest’ottica isi rinnovano e migliorano ulteriormente, sia dal punto di vista della normativa, sia con connessioni a prodotti nuovi e sempre più utili ai clienti.Si amplia l’integrazione con i cassetti rendiresto automatici., i cassetti automatici top di gamma del settore diventano entrambi collegabili al punto cassa CEI. Questo connubio permette ad attività della ristorazione veloce (self-service, fast food, ristorazione in stazioni di servizio), ma anche a ristoranti e bar che voglio ottimizzare la gestione del contante nella loro attività, unI cassetti Glory: elaborano il pagamento in completa autonomia ed erogano correttamente i resti, identificano le banconote e le monete false rigettandole, eliminano gli ammanchi di contante dovuti a distrazione o a furti da parte del personale addetto alla cassa e scoraggiano i malintenzionati attratti dai cassetti tradizionali.Altro aspetto importante per il settore food & beverage è sicuramente la possibilità di. Grazie ai cassetti Glory il personale che maneggia gli alimenti non entra mai in contatto col denaro, mantenendo così elevati standard igienici. Inoltre grazie all’utilizzo del cassetto rendiresto automatico si ha l’eliminazione delle indennità di cassa e si può usufruire dei benefici assicurativi che considerano la maggiore sicurezza dell’esercizio.Per rendere sempre più efficiente la gestione quotidiana del ristorante, CEI Systems ha sviluppato l’app, una vera e propria vetrina digitale del proprio locale e permette di gestire menu digitale, self order dal tavolo, take away e delivery. Sempre più orientata al cliente,. Si possono inserire schermate informative iniziali per ogni servizio, inserendo promozioni attive nel locale, sconti sul servizio di take-away o semplicemente informazioni sul tipo di menu disponibile.Con l’app CEI Food si può attivare anche il, utile per organizzare le presenze e avere già i dati necessari dei clienti. In questo momento più che mai è utile uno strumento che svolge questa funzione, riceve gli ordini già completi dei dati cliente (per essere a norma rispetto alle linee guida del Dpcm), dimezza il tempo al telefono e velocizza l’entrata da parte dei clienti, evitando assembramenti.per venire incontro alle esigenze dei ristoratori. Per chi vuole gestire in modo smart tutte le funzioni dell’app CEI Food, una soluzione a portata di tutti, per avere tutte le funzioni di CEI Food con il massimo della semplicità.Per informazioni: www.ceisystems.it