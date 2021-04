Cei Systems, strumenti di gestione sempre aggiornati e interconnessi

Pubblicato il 05 aprile 2021 | 08:30

e sfide della ristorazione sono molte e complesse. La risposta delle aziende al futuro che avanza e che costringe a conoscere e padroneggiare sempre di più la tecnologia è basata sul concetto di, la cucina del futuro. Un tema, quello dell’, che abbiamo trattato in maniera approfondita anche nel servizio “ Si va verso una digital society: l’accoglienza è efficiente se connessa ”. E dall’Internet delle cose con focus prevalente sulla cucina, passiamo ad un altro angolo visuale, intervistando a questo proposito, marketing & communication manager diIl primo prodotto punto cassa e non semplice registratore della Cei Systems è stato il Wega, voluminoso e pesante quanto un computer. Ti sto parlando del 1986.No, attualmente tutto è. Questo ci aiuta a mantenere sempre tutto aggiornato, e mai come adesso è stato fondamentale, con gli adempimenti richiesti dall’Agenzia delle entrate per corrispettivi, fatture e lotteria degli scontrini. Inoltre, consente ai nostri clienti di avere dei portali diper controllare l’andamento del proprio locale, del magazzino e di tutto ciò che può servire per gestire al meglio la propria attività.Assolutamente sì. Non ci si può esimere, è importante per i nostri clienti avere dei prodotti che li aiutino nel loro lavoro, dando statistiche e funzioni utili. Ilprima di tutto è un imprenditore che ha bisogno diDirei tutti e tre ovviamente, ma dovendo fare una scala, pensando anche forse a quelli che sono i nostri prodotti, direi che i più importanti sono quelli di sala, in seconda posizione il back-office e in terza quelli di cucina.. Dal momento in cui il cliente fa l’ordine, sia in sala che da casa, si crea una connessione diretta con tutti gli altri dispositivi di sala, cucina e back-office. Questo fa sì cheEsatto, il magazzino è sempre aggiornato e tenuto sotto controllo, dal punto cassa o da remoto, e si può effettuare l’ordine direttamente al fornitore.Sì. Le statistiche rilevate sono diverse: si può rilevare qual è stato il cameriere che ha venduto di più, le fasce orarie con più ordini, i reparti più produttivi. Tutte statistiche che aiutano a fare scelte per ottimizzare e migliorare il servizio.Credo che sempre di più i ristoratori siano a conoscenza di quanto sono importati le applicazioni IoT nella ristorazione, forseche diano delle informazioni da tenere sotto controllo per ottimizzare il lavoro. In una scala da 1 a 10 direi che 8 sia il valore attuale di quanto i ristoratori siano a conoscenza dell’importanza dell’IoT.Per informazioni: www.ceisystems.it