Zanini, porte per hotel certificate e personalizzabili

Le porte Zanini sono state progettate per andare incontro a tutte le esigenze dell’albergo moderno: l’abbattimento acustico è ormai un parametro fondamentale, mentre la resistenza al fuoco e la tenuta ai fumi in caso di incendio sono un obbligo di legge, così come l’uso dei sistemi di autochiusura e antipanico. La durabilità della porta è un altro argomento importantissimo perché un investimento in prodotti di qualità deve durare nel tempo. Le porte Zanini uniscono tutte queste funzioni in un solo prodotto dalla resa estetica eccezionale e personalizzabile a piacere: possono essere infatti utilizzate tutte le finiture in TSS antigraffio così come le impiallacciature in legno, i laminati HPL e le laccature in qualsiasi colore.

Le prove di resistenza al fuoco sono eseguite esclusivamente presso laboratori abilitati secondo le norme europee di riferimento per la resistenza al fuoco, la tenuta ai fumi e l’abbattimento acustico. Le certificazioni Zanini sono riconosciute anche all’estero grazie alle validazioni dei maggiori enti internazionali di certificazione (Efectis per la Francia, VKF per la Svizzera, Exova per il Regno Unito, UL per gli Stati Uniti, il Canada e i Paesi del Golfo).

Nel 2008, con l’acquisizione di San.Co Spa, Zanini ha fatto proprio anche il know-how delle chiusure tecnologiche in legno, vetro e metallo. Inoltre, con il controllo societario di Icm Spa avvenuto nel 2017, ha ricondotto l’intero processo produttivo delle porte all’interno degli stabilimenti del gruppo.

A Verona Est, a soli due minuti dall’uscita autostradale A4, è stato aperto Zanini Expo, un nuovo centro espositivo progettuale e commerciale al servizio dei clienti, uno spazio di oltre 1.000 metri quadrati dedicato a tutti i prodotti del gruppo. I prodotti Zanini sono tutti 100% made in Italy e i servizi sono sempre attenti alle esigenze del cliente: Zanini oggi ha anche le maggiori certificazioni di qualità e sostenibilità, tra le quali spiccano ISO 9001, FSC, e grazie all’attestazione SOA opera anche nel mondo delle strutture pubbliche con le maggiori imprese europee.

Per informazioni: www.zaniniitalia.com