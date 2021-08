Nuove shopper Eurofides: delivery e take-away... con stile!

Sono arrivate le nuove shopper con fondo largo per delivery e take-away di Eurofides. Due nuovi modelli che arricchiscono l’ampia selezione di shopper dedicate al mondo della ristorazione e della pasticceria. I nuovi modelli della linea food sono pensati per un servizio sempre più curato che riguarda anche il prossimo Natale.

Shopper elegance in carta nera

La shopper elegance in carta pregiata nera o bordeaux con manico in fettuccia di cotone è la proposta dedicata a chi fa della qualità il suo biglietto da visita. Il fondo largo e i soffietti laterali e sul fondo supportati da listelli di rinforzo garantiscono un trasporto sicuro che si presenta come una vera e propria confezione regalo. I colori discreti ed eleganti si sposano perfettamente con un servizio gourmet.

Shopper take-away dedicata al Natale

Il nuovo modello di shopper take-away di colore rosso è invece dedicato al Natale, ma utilizzabile in tante altre occasioni speciali. Il servizio delivery e take-away dopo l’impennata dell’ultimo anno non accenna a diminuire. I locali sono specializzati sempre di più nella loro proposta adeguando all’offerta gastronomica un packaging in linea con l’immagine aziendale senza rinunciare alla funzionalità e alla praticità.

Da oltre 20 anni Eurofides è fornitore affidabile di shopper, packaging e monouso per la ristorazione, anche personalizzati, per rispondere alle esigenze di tutti i tipi di locale. Oltre alle buste shopper l’azienda offre oltre 5mila articoli in pronta consegna tra cui food box, sacchetti per alimenti, tovagliato monouso e allestimenti. L’acquisto avviene online o al telefono con consegna in sole 24-48 ore su tutto il territorio nazionale. Per la qualità del servizio e l’affidabilità Eurofides è tra i migliori Shop Online nella classifica 2021-2022 dell’Istituto Tedesco di Qualità.

Per informazioni: www.eurofides.com