Hygiene Best Practices, i manuali Papernet per la pulizia dei locali

L’igiene rappresenta un asset imprescindibile per le aziende che, complice l’emergenza sanitaria, hanno dovuto adeguare le proprie strutture al rispetto di elevati standard igienici. Per questo Papernet ha sviluppato una serie di manuali con cui si impegna a offrire soluzioni idonee ad innalzare il livello di igiene e sicurezza in tutti gli ambienti. Hygiene Best Practices rappresenta infatti il percorso igienico-professionale promosso dal brand, volto a garantire soluzioni altamente personalizzate in grado di assicurare protezione e sicurezza in tutte le aree di lavoro.

Per ogni segmento di business, in particolare, Papernet ha sviluppato una guida sulle corrette pratiche igieniche in cui, per ogni area di lavoro, vengono presentati i prodotti specifici per quel determinato ambiente, aiutando così i professionisti dei vari settori a garantire i migliori standard qualitativi in termini di igiene e a incrementare il valore dei servizi all’interno delle proprie strutture.

Reception e camera

Pulizia e igiene fondamentali nel fuori casa

Certamente, nel settore Horeca la corretta pulizia è una priorità. Dalla reception alle camere, dal ristorante alla cucina diviene necessario garantire il rispetto delle normative igieniche. Così, nell’area accoglienza è fondamentale predisporre postazioni di gel igienizzante mani, come quelli della linea Defend Tech di Papernet che, disponibili nel formato monodose, da 500 ml o da 100 ml, assicurano una corretta igiene in ogni situazione. Nelle camere, invece, la nuova carta igienica monorotolo Only For You e le innovative veline facciali UV garantiscono un soggiorno pulito e sicuro.

Se l’igiene è fondamentale negli accessi comuni e nelle stanze degli ospiti, lo diventa ancora di più nelle aree destinate al ristoro, dove il nuovo prodotto Fast&Clean assicura una perfetta pulizia delle superfici. Un nuovo standard d’igiene pratico e veloce: l’adesivo posto sul retro della confezione consente di abbinare il prodotto a qualunque tipo di detergente spray, mentre la pratica apertura facilita l’estrazione del singolo panno in carta, agevolando le operazioni di pulizia. Perfetto per tutti gli ambienti, quali bar, ristoranti, cucine, mense, uffici e ospedali, Fast&Clean è un prodotto multiuso, ideato per l’igiene di qualsiasi superficie.

Ristorante e cucina

Una gamma che si abbina allo stile di ogni locale e soddisfa ogni esigenza

La gamma Ready Table, inoltre, migliora e personalizza qualsiasi ambiente attraverso dispenser personalizzabili (realizzati in plastica antibatterica) e tovaglioli interfogliati, i cui formati e colori si abbinano facilmente allo stile e all’arredamento scelto per i locali. Una linea di prodotti in grado di soddisfare qualsiasi bisogno: dalla necessità di avere minimi ingombri sul tavolo per ottimizzare gli spazi, all’esigenza di contenere molti servizi in un “piccolo grande dispenser”, comodo da usare, dal design e dai colori accattivanti.

Massima sicurezza anche nelle cucine

In cucina, inoltre, la corretta igiene delle mani è fondamentale. I prodotti Defend Tech, grazie alle loro esclusive tecnologie, assicurano un alto livello di protezione e sicurezza. Il sapone antimicrobico, in particolare, grazie alla sua formulazione, garantisce una profonda azione igienizzante, mentre gli asciugamani in carta sono arricchiti con una formula antibatterica che li rende ideali per prolungare l’azione batteriostatica durante l’asciugatura delle mani. Come dimostrato e sostenuto da numerosi studi e fonti autorevoli, infatti, gli asciugamani in carta rappresentano la migliore soluzione per ridurre la proliferazione di germi e batteri sulle mani ed evitarne la dispersione nell’ambiente circostante.

La pulizia delle superfici rappresenta inoltre un tema altrettanto significativo: in cucina è infatti fondamentale mantenere l’ambiente pulito e ordinato e, proprio per questo, i rotoli a devolgimento centrale Papernet, idonei anche al contatto alimentare, rappresentano uno strumento efficace per garantire l’igiene degli spazi di lavoro.

Per informazioni: www.papernet.com