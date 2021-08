Rational, un aiuto concreto alla sostenibilità in cucina

Quando Rational ha introdotto il nuovo detergente privo di fosforo e fosfati Active Green insieme al forno combinato iCombi Pro, è stato subito chiaro che, in combinazione con il sistema di pulizia automatico iCareSystem, la quantità di prodotti chimici per ogni pulizia poteva essere notevolmente ridotta. Poiché la sostenibilità è attualmente un aspetto che viene tenuto in considerazione nelle cucine professionali, anche tutti i proprietari di sistemi di cottura antecedenti ad iCombi ne sono interessati. Ecco perché Rational rende ora possibile l'uso delle compresse detergenti Active Green anche nel SelfCookingCenter (modello da settembre 2011) e nel CombiMaster Plus (modello da maggio 2017).

L'uso delle compresse Active Green di Rational

È sufficiente un aggiornamento del software

Tutto ciò di cui hanno bisogno i sistemi di cottura è un aggiornamento software, semplice e gratuito, che può essere installato tramite una chiavetta Usb o tramite ConnectedCooking, la piattaforma Internet di Rational. Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational, ha spiegato: «Abbiamo originariamente sviluppato Active Green per iCombi Pro per rendere le cucine un po' più sostenibili».

Meno prodotti chimici, meno acqua, meno elettricità

Oltre agli aspetti ambientali come le compresse più piccole, la ridotta quantità di prodotti chimici e il minor consumo di acqua ed elettricità per ogni processo di pulizia, le compresse detergenti Active Green sono anche sicure da maneggiare grazie alla loro confezione intelligente.

Una svolta green retroattiva

Più sistemi di cottura? Uno stesso detergente

Ma l'aspetto più importante riguarda i proprietari di più generazioni di sistemi di cottura: niente più confusione tra i diversi tipi di detergente da utilizzare. «Se iCombi, SelfCookingCenter o CombiMaster Plus vengono utilizzati in parallelo in una cucina - ha dichiarato Ferri - dopo l'aggiornamento del software non sarà più necessario ordinare e stoccare diversi tipi di detergente. Ora un solo tipo è adatto a tutte le generazioni del sistema di cottura».