Si va verso una [digital society]: l’accoglienza è efficiente se “connessa”

07 marzo 2021

Non solo le persone, ma anche le cose ormai sono sempre più interconnesse

Quando un oggetto diventa “connesso”

I device diventano da oggetti passivi a dispositivi proattivi per la gestione e il controllo

IoT nelle cucine dei ristoranti

Cresce la possibilità di controllo nelle cucine professionali

Servizio delivery più efficiente

IoT nell’hospitality: l’esempio di VDA Group

IoT nelle gelaterie: l’esempio di ISA

Andiamo incontro ad un futuro in cui le tecnologie saranno imprescindibili in ogni ambito

Verso la digital society

AI (Artificial Intelligence),

(Artificial Intelligence), Blockchain (tracciabilità e certificazione delle transazioni),

(tracciabilità e certificazione delle transazioni), IoT (Internet of Things).

omandina facile facile: al mondo ci sono più persone o più cose? La risposta facile facile è: “Ma che domande sono, è ovvio che ci sono molte più cose che persone. Di persone siamo all’incirca 8 miliardi e di cose... sì, dai, miliardi di miliardi!”. Pertanto,(al momento siamo circa 5 miliardi, ovvero il 63% circa) e man mano, essendo il fenomeno cominciato già da qualche anno,. Quindi si passerà daQual è ile, in esso, specificamente nel mondo della? Verrebbe da rispondere “immenso” e ad oggi ancora largamente addirittura inimmaginabile. Per comprendere la naturale pervasività di IoT nella ristorazione ricorriamo ad un esempio desunto da abitudini della cucina domestica. Chi di noi non adopera la macchinetta per fare la pasta fresca in casa? Suvvia, regalino ricevuto, acquisto d’impulso, acquisto ragionato e motivato... insomma, questo aggeggio è presente nelle case e ci consente di “tirare la pasta fresca” onde ricavarne tagliatelle, pappardelle ed altri formati.Cosa c’entra la macchinetta per fare la pasta fresca in casa con IoT? Nulla, ma proprio nulla di nulla. Ma se un domani (che è già oggi) questa macchinetta contiene al suo interno un chip e se via cavo oppure wireless la collego ad una app che sa fare la pasta meglio di me, ecco che l’aggeggio con cui sono in confidenza, easy to use permanendo, divieneL’esempio, per nulla fantasioso ma già riscontrabile nella realtà, agevola anche la comprensione di quali sono le prime. Ed anche qui ricorriamo ad un’immagine consueta. In cucina, soprattutto nelle cotture in forno (il caldo) e, versante opposto, nella gestione dei frigoriferi (il freddo) è indispensabile quello strumento a cui siamo avvezzi che è semplicemente il termometro. Ma siamo anche avvezzi, e non da oggi, ad una prima evoluzione del termometro.: un’azione, mica due o più di due.La connessione dei termometri dei forni e dei frigoriferi ad internet e quindi l’applicazione di IoT va ben oltre la funzionalità del termostato e arriva ad innescare (pensiamo ai forni) azioni varie. Non solo il semplice spegnimento, bensì la variazione della tecnica di cottura, l’accensione di altro strumento di cottura, l’alert in brigata per la preparazione di altri ingredienti e tanto altro. Per restare nella. Sorvoliamo sull’ aspetto gestionale : controllo dei costi complessivi, gestione del magazzino, riordino a fornitori e altro ancora.Altro ambito applicativo di grande attualità e di grande attenzione per tutti, clientela inclusa:Ed altro ambito applicativo molto attuale di IoT risiede nella. Dalla comanda ricevuta mediante device del cliente alla lavorazione dell’ordine, la più automatizzata possibile, con interventi manuali minimi e una rigorosa attenzione al timing, onde far pervenire la box alla casa del cliente all’orario pattuito e quindi al meglio delle risultanze organolettiche. Anche qui, lo ribadiamo, facile quanto opportuna laSi diceva che IoT è applicazione che impatta su tutto il settore dell’hospitality, a partire dalla ricettività alberghiera. A tale riguardo è molto interessante scoprire come si sta attrezzando a tale proposito l’offerta, raccontando il significativo caso di VDA Group , una multinazionale pocket, una bella eccellente realtà italiana, con sedi in Gran Bretagna, Medio Oriente e Asia. Con i suoi 3mila hotel e 250mila Smart Room, VDA si può definire leader di mercato, ricoprendo circa il 35% del mercato nazionale. Abbiamo intervistato il product marketing manager di VDA Group,Una delle chiavi di una buona offerta alberghiera è quella di far sentire i propri ospiti come se fossero a casa propria. Per questo motivo, fino a quando l’IoT non è diventato un concetto assimilato in ambito domestico e tecnicamente disponibile alle masse, anche l’hotel non ha sentito l’esigenza di spingere troppo su soluzioni diverse dal tradizionale concetto di camera intelligente che attivava e disattivava la corrente elettrica e l’aria condizionata in camera in base alla presenza dell’ospite. Negli ultimi 10 anni invece abbiamo assistito a due fenomeni: l’aumento degli standard qualitativi con il conseguente aumento del consumo energetico necessario a soddisfarli (+25/30%) e il diffondersi sempre più di nuove tecnologie connesse pensate per il settore residenziale.I più recenti accadimenti legati alla pandemia hanno inoltre costretto gli operatori del settore a preoccuparsi in maniera molto attenta degli aspetti legati alla salute e alla sicurezza del proprio personale e dei propri ospiti così, dopo un primo momento di comprensibile smarrimento, l’albergatore ha capito l’importanza di raccogliere ed elaborare dati, in particolare quelli legati alla qualità dell’aria, e di mettere in atto soluzioni volte a rendere gli ambienti più sicuri e salubri.Contestualmente,(ad esempio offrendo la possibilità di fruire dei propri contenuti Ott (“Over the top”, media company che offrono servizi e contenuti direttamente via internet) sulla smart tv in camera.di tutti gli elementi che caratterizzano l’esperienza dell’ospite e la gestione dell’hotel.La buona tecnologia è quella che ci permette di usufruire dei suoi vantaggi in modo sufficientemente naturale, senza costringerci a uno sforzo di apprendimento indesiderato.A tale proposito mi sovviene quella che è forse la migliore definizione di tecnologia, formulata da Karl Popper: «La tecnologia sono quelle cose che non c’erano quando siamo nati». Oggi il mondo dell’IoT, grazie al fatto che gran parte delle funzioni prescindono dagli aspetti legati all’hardware, semplifica questo approccio grazie alla possibilità continua di implementare, misurare e modificare da remoto le funzioni e i processi permettendo di continuare a perfezionare l’usabilità di un sistema e di percepirne i vantaggi.Ci sono poi gli operatori degli hotel che hanno ormai assimilato la tecnologia e hanno capito il vantaggio che da essa possono trarre. Si pensi all’, che può individuare quali camere necessitano di essere pulite semplicemente esaminando i dati di occupazione dal proprio telefonino, al reparto di manutenzione, in grado di raccogliere i dati inviati dai dispositivi installati (es. batterie scariche, guasti al sistema, ecc.), al general manager dell’hotel che può monitorare tutti gli aspetti e gli ambienti in hotel avendo a disposizione tutti i dati che gli permettono di prendere decisioni volte a massimizzare il proprio business; oppure al front office e alla possibilità di inviare chiavi “mobile” via applicazioni cloud o tramite kioski per il self check-in e quindi senza la necessità di presidiare necessariamente la reception H24.VDA ha già spostato la sua expertise in ambito IoT da tempo. Basti pensare al prestigioso progetto del 2015 per l’MGM Macao (aperto poi nel 2018) che ha impegnato VDA per installazioni in 1.400 camere di oltre 15mila dispositivi connessi. Grazie alsviluppato ad hoc (BigMaster) lesono interamente gestite dall’ospite tramite smartphone, consentendo così un controllo totale di tutte le funzioni: controllo presenza, luci, clima e tende. Vero è che gli obiettivi dell’IoT e della room automation convergono ma possiamo anche dire che le differenze tecnologiche non sono tali da essere mutuamente esclusive; anzi, sono tali da poter essere spesso considerate complementari. D’altra parte, quando pensiamo all’ambiente hotel, bisogna pensare a un ecosistema nel quale, da sempre, coesistono sistemi basati su tecnologie diverse.In questi 40 anni VDA ha sempre sentito forte la responsabilità di svolgere una funzione di consulenza professionale cercando di guidare le scelte dei nostri clienti in modo che fossero sempre soddisfatti delle scelte fatte e garantiti nel ritorno del proprio investimento. Nell’era dell’IOT, con il proliferare di una moltitudine di dispositivi, VDA sente ancora di più la responsabilità di svolgere un ruolo centrale e si impegna a fornire soluzioni integrate e professionali mettendo a disposizione il know-how acquisito nell’automazione, nella tv interattiva, nell’Hsia (: accesso ultraveloce ad internet) e nel mondo dell’hospitality in generale.Dal settore alberghiero a quello degli esercizi pubblici, quali gelaterie, bar, rosticcerie, ecc. Osserviamo come applicazioni IoT adottate da fornitori di macchine per i suddetti esercizi stiano giocando ruolo significativo per l’ottimizzazione del business. Al riguardo l’interessante colloquio è con, Marketing Manager di, azienda multinazionale con headquarter in Umbria, produttrice di vetrine refrigerate e arredamenti per locali pubblici.Il gelato è il nostro business storico, ma non l’unico. Diciamo inoltre che l’Umbria è al centro dell’Italia per cui è stato più facile crescere in Italia e poi nel mondo in oltre 100 Paesi.Oggi esportiamo quasi l’80% della nostra produzione in giro per il mondo. L’Europa è la nostra casa, ma sono importanti altri mercati in Sud America, Asia e Medio Oriente.ISA è attiva con cinque marchi - Isa, Hizone, Abaco, Cof e Tasselli - in molti ambiti della refrigerazione commerciale. Dal maestro artigiano gelatiere o pasticcere alla piccola e grande distribuzione alimentare, fino all’industria del Food & Beverage e ai format food service, tutti sono clienti importanti e rilevanti.Certamente! Avendo una gamma prodotti molto vasta abbiamo sviluppato una nostra soluzionein grado di far dialogare ad esempio gli abbattitori, le vetrine gelato oppure i banchi da taglio e gli armadi refrigerati. L’abbiamo da tempo sviluppata per avere prodotti connessi per facilitare la manutenzione predittiva e il monitoraggio continuo.I clienti apprezzano la possibilità di monitorare da remoto il funzionamento delle principali funzioni della vetrina 24/7 tutto l’anno. Ad esempio, Isa Connect versione gelato, grazie a una telecamera, permette di vedere anche lo stato di conservazione del gelato oltre che poter decidere i cicli di sbrinamento in relazione alla temperatura e all’umidità ambiente. Inoltre, avere una sola app per tanti diversi prodotti è una bella comodità.Come già successo per i refrigeranti naturali, che ci ha visto pionieri del settore, anche in questo ambito abbiamo già un’esperienza consolidata grazie alla collaborazione con importanti industrie del Food & Beverage che giù usano alcune soluzioni. È certamente un progetto in continua evoluzione che svilupperemo sempre di più allargando sia le funzioni che i prodotti connessi.Insomma, con l’che la pandemia ha catalizzato (ma non cagionato), potremmo concludere ribadendo l’. Nell’ambito dell’hospitality e dei pubblici esercizi, tre sono gli elementi indispensabili nella suddetta I&CT:Questi tre pilastri tanto più e tanto meglio sanno aiutare il ristoratore nella conduzione abile ed efficace della sua azienda, quanto più solidamente sono innervati alla base nel, il quale a sua volta sa raccontare immediatamente evidenze ed evenienze mediante quello strumento indispensabile che è il dashboard: il cruscotto. Il flesso epocale impone decisione tanto saggia quanto tempestiva. E decidere è un “diritto” dell’imprenditore ma, ricordiamocelo, è anche un suo “dovere”.