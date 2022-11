Dalla Francia agli Usa, prendono forma i progetti di Sanelli all’estero

Durante lo scorso mese di ottobre si sono svolti alcuni importanti appuntamenti dedicati a cuochi e operatori del settore alberghiero, a cui partecipano attivamente i partner nazionali della Federazione italiana cuochi. Uno di questi eventi è stata la “Festa nazionale del cuoco”, organizzata da Fic con la collaborazione dell’Associazione cuochi bresciani e svoltasi il 12-13 ottobre nella città di Brescia, che insieme a Bergamo sarà Capitale italiana della cultura nel 2023.

Altro importante appuntamento è stato il Corporate Meeting Fic, dedicato ai progetti futuri e alla stesura del programma di eventi che Fic svolge in collaborazione con i suoi partner, che si è svolto nel centro di Roma nel bellissimo Hotel The Hive e si è concluso con uno spettacolare gala dinner presso il Palazzo delle Esposizioni a cura dei fantastici componenti della Nic-Nazionale italiana cuochi. Al Gala Dinner erano presenti i partner Fic, fra cui Sanelli e alcuni personaggi politici da poco eletti nel nuovo Governo, invitati dal presidente Fic Rocco Pozzulo e da Alessandro Circiello, responsabile media & public affairs di Fic nonché presidente dell’Unione regionale cuochi del Lazio.

Sanelli è partner della Federazione italiana cuochi

Sanelli al fianco dei professionisti

Sanelli, che da molti anni collabora con Fic, è stata la prima azienda italiana produttrice di coltelli professionali a credere nell’unione e nella collaborazione fra produttore e utilizzatore, un’unione che più volte si è trasformata in ricerca e produzione di nuovi coltelli e accessori necessari a professionisti, cuochi, macellai e semplici appassionati per svolgere le loro attività. Ai recenti appuntamenti Sanelli era presente con il direttore commerciale Livio Piffari, che oltre ad occuparsi della rete vendita italiana, composta da 15 agenzie di rappresentanza, e di quella estera, coadiuvato dal collega dell’export Andrea Curtoni, tiene i rapporti istituzionali con le varie associazioni. Gli abbiamo chiesto quali sono le novità di Sanelli in quest’ultimo periodo dell’anno e come già accaduto in precedenza non sono mancate buone notizie per l’azienda di Premana (Lc).

«Una bella e importante notizia per il futuro di Sanelli è già stata comunicata su “Italia a Tavola” - ricorda Piffari - e riguarda il trasloco nella nuova sede dello stabilimento produttivo entro la fine del 2022. Inoltre, la presentazione al mercato della nuova linea di coltelli professionali Meat & Bbq Selection, prevista per il mese di gennaio 2023, stupirà ancora una volta tutti i nostri clienti per il miglior rapporto qualità/prezzo che è riconosciuto essere uno dei pregi di Sanelli».

Sanelli France e Sanelli Usa

«Ma non è finita - prosegue Livio Piffari - durante gli ultimi mesi appena trascorsi abbiamo portato a compimento due progetti su cui stavamo lavorando da mesi, se non addirittura da anni. Hanno infatti preso forma due importanti progetti: Sanelli France e Sanelli Usa, due divisioni che si occuperanno in modo specifico della distribuzione e della vendita dei prodotti Sanelli in Francia e negli Stati Uniti, a nostro parere una prova di forza non indifferente se contrapposta alla situazione di paura e incertezza che sta dominando i mercati mondiali».

Sanelli produce da sempre coltelli professionali made in Italy di alta qualità

«Il progetto Sanelli France - specifica il direttore commerciale - prevede la collaborazione di un responsabile e del suo team di venditori dedicati al mercato francese oltre alla presenza di un magazzino Sanelli a Thiers, distretto produttivo di coltelleria pari a Premana (Lc) e a Maniago (Pn), da dove partiranno tutte le spedizioni dirette ai clienti d’oltralpe. Ci aspettiamo da questo progetto una crescita significativa dei volumi di vendita nei prossimi anni. Il medesimo progetto è stato replicato anche per gli Stati Uniti. Proprio in questi giorni è arrivata a destinazione negli States la prima spedizione di approvvigionamento delle scorte necessarie alle vendite destinate sia al settore professionale alberghiero che nel retail, che negli Usa può contare su numeri decisamente molto alti».

«Siamo molto soddisfatti - conclude Piffari - che i progetti ipotizzati solo qualche anno fa insieme alla proprietà Sanelli e in particolar modo con Antonio Sanelli, socio di maggioranza, si stiano man mano portando a compimento, è una vera soddisfazione e una gratifica personale non indifferente per me e per tutto lo staff Sanelli che ringrazio personalmente e con cui condivido questi successi».

Coltellerie Sanelli

via Risorgimento 67, loc. 4 Venti - 23834 Premana (Lc)

Tel 0341 361368