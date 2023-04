Electrolux Professional, le attrezzature per risparmiare nelle cucine dei ristoranti

Nel comparto della ristorazione, il concetto di sostenibilità va oltre gli ingredienti impiegati per preparare e cucinare un pasto. In cucina la sostenibilità inizia dalle attrezzature utilizzate. Apparecchiature efficienti e ad alto risparmio energetico utilizzano meno risorse preziose e aiutano gli operatori a ridurre i costi di gestione.

Al momento di sostituire le attrezzature della propria cucina professionale, è possibile risparmiare notevolmente investendo in soluzioni nuove e ad alta efficienza energetica, con la garanzia che l’investimento sarà ripagato in un lasso di tempo sorprendentemente breve.

In cucina la sostenibilità inizia dalle attrezzature utilizzate, a partire dalla Griglia Elettrica HP



Un approccio efficiente a tutte le apparecchiature: dai frigoriferi ai piani cottura Electrolux Professional

Se si desidera ammodernare la propria cucina professionale, Electrolux Professional ha tutto quello che serve. I frigoriferi ecostore, disponibili in classe A. Progettati per operare anche nelle cucine più calde, garantiscono una maggiore capacità e un livello di efficienza energetica ai vertici del settore. Con i frigoriferi ecostore in classe A la bolletta elettrica può essere ridotta dell’80% (risparmio energetico potenziale ottenuto comparando frigoriferi in classe G con equivalenti armadi refrigerati in classe A).





Bruciatori Flower Flame e Figoriferi Ecostore

Per risparmiare energia nella propria cucina è possibile scegliere tra i piani cottura a induzione e i tuttapiastra elettrici con “Ecotop”. I piani cottura a induzione sono fatti su misura e arrestano il flusso di energia quando non vengono rilevate pentole sul ripiano. Tale sistema di cottura riduce i consumi di energia del 60%. I tuttapiastra elettrici con lo speciale rivestimento “Ecotop” garantiscono invece un risparmio del 35%.





Senza dimenticare le griglie elettriche, i forni e le lavastoviglie Electrolux Professional

Le griglie elettriche ad alte prestazioni riducono il tempo di cottura, risparmiando energia, e possono essere mantenute al minimo quando non vengono utilizzate. Quindi raggiungono rapidamente la temperatura di cottura grazie al preriscaldamento rapido. Le griglie elettriche Electrolux Professional consentono di ridurre i consumi energetici del 30% rispetto ad altri modelli tradizionali. Il forno SkyLine combi riduce i tempi di cottura ed è progettato pensando all’utente e presenta un design ergonimico. Il forno, tra le tante caratteristiche, è dotato della funzione Plan&Save, che si basa sull’intelligenza artificiale e suggerisce la migliore sequenza di cottura con una riduzione del 10% della spesa per l’energia.

Lavastoviglie e cesto trascinato

Per quanto riguarda, ancora, le lavastoviglie, è possibile scegliere quelle a cesto trascinato “green&clean” per utilizzare meno acqua, detergente, elettricità e brillantante, con un risparmio energetico del 34%. La lavastoviglie a cesto trascinato a risciacquo singolo garantisce costi di esercizio ridotti e un risparmio di 3.530 euro all’anno (risparmio calcolato in base a test interni). Inoltre è una scelta sostenibile, in quanto utilizza il 53% di acqua in meno, riducendo i consumi energetici del 19% (risparmio calcolato in base a test interni) e il consumo di detergente e di brillantante del 53%. Concludendo, la sostenibilità di una cucina professionale passa anche attraverso la scelta consapevole al momento dell’acquisto di nuove attrezzature.

Electrolux Professional

viale Treviso 15 - 33170 Pordenone

Tel 0434 3801