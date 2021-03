Rational al passo con la tecnologia, attrezzature per lo “smart restaurant”

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 09:30

e sfide della ristorazione sono molte e complesse. La risposta delle aziende al futuro che avanza e che costringe a conoscere e padroneggiare sempre di più la tecnologia è basata sul concetto di, la cucina del futuro. Un tema, quello dell’, che abbiamo trattato in maniera approfondita anche nel servizio “ Si va verso una digital society: l’accoglienza è efficiente se connessa ”. Per approfondire il tema abbiamo intervistato, amministratore delegato diDecisamente sì. Come tutte le aziende, in questo momento di crisi ci siamo messi in discussione e abbiamo cercato nuovi modi per rimanere in contatto con i nostri clienti. Nel maggio scorso siamo stati i primi a fare une in pieno Covid. Anche ora continuiamo aoffrendo dei servizi pre e post vendita ai clienti. Mi riferisco aidi presentazione dei nostri prodotti, ma anche a corsi di formazione e tecnici completamente online, per non parlare dell’ultimo nostro progetto, undedicato ai nuovi clienti che riceveranno delle mail per accedere a tutorial e consigli sull’utilizzo delle nostre unità.Le sfide della ristorazione sono molte e complesse, ma la nostra risposta è semplice: intelligenza. Possiamo azzardare un concetto di, o meglio quella che noi definiamo “”, la cucina del futuro, doveSi tratta di due sistemi che possono essere collegati in rete grazie alla nostra piattaformache permette di controllarli da remoto, anche attraverso il proprio smartphone, dall’ufficio o da qualsiasi posto ci si trovi. Inoltre, grazie all’intelligenza digitale,pensa, impara allo stesso tempo, non dimentica nulla, osserva e si adatta. Questo cambia per sempre il lavoro nelle cucine professionali inserendo nei ristoranti la componente di intelligenza artificiale che fa di iCombi unRational sta utilizzando più di 45 anni di ricerca in cucina per. La cucina necessita di essere, lo abbiamo visto soprattutto in questi mesi segnati dalla pandemia, semplice da gestire ed efficiente dal punto divista dei costi. Ha quindi bisogno di essere supportata da funzioni intelligenti come quelle presenti in iCombi Pro.All’insegna del motto “”, lo scorso maggio 2020 è iniziato il grande viaggio nell’innovazione di Rational con il lancio dei nostri nuovi prodotti: iCombi e iVario è un sistema di cottura combinato che controlla l’intero percorso di cottura in modo preciso e sempre riproducibile grazie ai suoi quattro assistenti intelligenti. Il primo è, l’intelligenza di cottura di iCombi Pro, che si basa sulla reazione di Maillard, la formula chimica per la reazione di doratura che avviene negli alimenti, che è stata decodificata da Rational e tradotta in un algoritmo per software. iCookingSuite adatta il percorso di cottura in modo intelligente. Il compito di, la regolazione intelligente del clima, è quello di garantire che tutto funzioni perfettamente. Panature fragranti, marcature gustose e croste croccanti riescono perfettamente, e il clima di cottura ottimale permette di cuocere alla perfezione anche alimenti delicati come gli sformati.consente di controllare in modo intelligente processi di produzione complessi, anche con alimenti diversi.Con il suo ridotto consumo energetico, confermato da Energy Star, iCombi Pro è un sistema di cottura altamente sostenibile. Grazie a quattro funzioni intelligenti, siamo riusciti, con il nuovo iCombi Pro, a combinare: il 50% di produttività in più, il 10% in meno di tempi di cottura e il 10% in meno di consumi energetici, rispetto al modello precedente, in un unico sistema di cottura, pur garantendo un’eccezionale uniformità, anche a pieno carico.è il nostro sistema di cottura per bollire, friggere, brasare, cuocere a bassa temperatura o in pressione che funziona con il calore per contatto e consuma il 40% in meno di energia rispetto ai tradizionali bollitori. Anch’esso è dotato di assistenti intelligenti. Il primo è, il sistema intelligente di gestione dell’energia, garantisce temperature precise su tutto il fondo della vasca e le regola sensibilmente. iVario Pro raggiunge i 200°C in meno di 2,5 minuti e dispone di una potenza tale per rosolare 30 kg di gulasch in circa 15 minuti. Ciò rende iVarioBoost 4 volte più veloce delle tradizionali attrezzature. Con, la vasca può anche essere divisa in un massimo di quattro zone, in modo che l’utente possa cucinare diversi alimenti contemporaneamente, con tempi di cottura diversi e a diverse temperature. Inoltre, iVario Pro elimina la necessità di controllo e monitoraggio per fritti e bolliti poiché il sistemasolleva automaticamente il cibo dal liquido di cottura quando è pronto.Per informazioni: www.rational-online.com