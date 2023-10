Bagaglio a mano, l'Antitrust contro Vueling: «Il prezzo cambia tra app e web»

Se il Parlamento europeo ha sentenziato che il bagaglio a mano non deve essere pagato, alcune compagnie aeree continuano invece a ignorare completamente questa disposizione (da sottolineare, però, di natura politica e non legislativa) e proseguono ininterrotamente a fare business a modo loro senza preoccuparsi dei portafogli dei clienti. E tra queste, c'è Vueling, low-cost spagnola con sede a El Prat de Llobregat in provincia di Barcellona, che, come riportato dall'Antitrust, «non fornisce chiare informazioni sul fatto che il prezzo dei servizi aggiuntivi del bagaglio a mano varia a seconda del canale d’acquisto, web o app». Ma non solo.

L'Antitrust contro le politiche commerciali di Vueling

La seconda accusa dell'Antitrust a Vueling: «Etichetta i clienti»

L'Autorità Antitrust accusa anche Vueling di «etichettare» i clienti. Nel comunicato si afferma che sembra che il dispositivo utilizzato dal consumatore venga usato come parametro per effettuare una profilazione del cliente, al fine di differenziare il prezzo di acquisto del biglietto. Questi comportamenti, secondo l'Autorità, potrebbero fornire informazioni incomplete, poco trasparenti e omesse sulle modalità di determinazione dei prezzi legate all'acquisto del servizio di trasporto del bagaglio, differenziando tra l'utilizzo del sito web e dell'app e in base all'uso di diversi dispositivi.

Bagaglio a mano, la disposizione e la nuova proposta del Parlamento europeo

Il documento, come raccontato in apertura, mette in luce le preoccupazioni dei cittadini riguardo ai crescenti costi nascosti e alle divergenti normative sul bagaglio a mano tra le diverse compagnie aeree. La risoluzione adottata a Strasburgo è nata da una petizione presentata da un cittadino tedesco e chiede anche un aggiornamento della legislazione europea sui diritti dei passeggeri aerei al fine di trovare una soluzione al problema del sovrapprezzo e stabilire regole più uniformi. E l'ultima proposta avanzata dal Parlamento europeo chiede alla Commissione di mettere finalmente in pratica questa sentenza, stabilendo nuovi standard di peso e dimensioni che, se rispettati, non possono essere soggetti a supplementi rispetto al costo del biglietto.

Il Parlamento europeo ha chiesto di stabilire nuovi standard di peso e dimensioni per il bagaglio a mano

Vueling risponde: «Politica di pricing dei bagagli trasparente e conforme alla normativa»

Sulla vicenda è poi intervenuta la stessa compagnia aerea, che a Italia a Tavola ha dichiarato: «In merito all’istruttoria dell'AGCM di oggi, 11 ottobre 2023, Vueling tiene a ribadire che la sua politica di pricing dei bagagli è trasparente e conforme alla normativa. Questa politica, che non fa distinzione tra dispositivi, né tra canali web o app, è a disposizione del consumatore sul sito web della compagnia e il cliente viene informato durante tutto il processo di acquisto. Vueling lavorerà a stretto contatto con le autorità per fornire tutte le informazioni necessarie e chiarire ogni dubbio».