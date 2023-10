Mangia Puglia Ama, in tv la cucina regionale con Antonella Ricci e Vinod Sookar

Il piccolo schermo si trasforma in una deliziosa tavola imbandita con i sapori autentici della Puglia grazie al nuovo programma "Mangia Puglia Ama". In onda su Food Network, canale 33 del Digitale Terrestre e Tivùsat Canale 53, e disponibile in streaming su discovery+, questa serie televisiva promette di deliziare gli spettatori con una gustosa porzione di cultura culinaria pugliese.

Antonella Ricci e Vinod Sookar

Mangia Puglia Ama, in tv il gusto della Puglia

Al centro di "Mangia Puglia Ama" ci sono due chef straordinari, Antonella Ricci e Vinod Sookar, che condividono non solo una passione per la cucina ma anche un profondo amore per la Puglia, terra d’origine della cuoca. La coppia, ormai legata da venticinque anni, ha portato l'arte culinaria pugliese a nuove vette.

Il ristorante di Antonella Ricci e Vinod Sookar a Celie Messapica

La loro storia d'amore per la cucina ha trasformato il ristorante di famiglia (l’ex “Al Fornello da Ricci” fondato dai genitori 56 anni fa) a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, fino a conquistare una stella Michelin. Ma la loro avventura non si è fermata qui.

Dalla Puglia a Milano con Ricci Osteria

Ricci Osteria a Milano

A Milano, hanno fondato "Ricci Osteria," un luogo in cui la gastronomia è una celebrazione di ingredienti di altissima qualità provenienti direttamente dai produttori pugliesi. Il loro obiettivo è quello di preservare la genuinità e l'autenticità delle materie prime, creando piatti che catturano la ricchezza dei sapori pugliesi. La loro cucina è una dimostrazione di quanto la tradizione gastronomica e la modernità possano convivere in perfetta armonia.

Il pranzo della domenica in Puglia secondo Antonella Ricci e Vinod Sookar

La tradizione è il cuore pulsante della cucina di Antonella e Vinod. Il pranzo della domenica in Puglia - così come in tutto il sud Italia - è una delle tradizioni culinarie più importanti, un momento in cui famiglie e amici si riuniscono attorno a una tavola imbandita di piatti genuini per condividere momenti di gioia e convivialità. Questo spirito di condivisione e amore per la tradizione è ciò che fa di "Mangia Puglia Ama" uno spettacolo speciale. In ogni puntata, Antonella Ricci preparerà un menu che trae ispirazione dai segreti di famiglia, mescolando classici della cucina pugliese, profumi dell'orto e specialità di casa Ricci.

Mangia Puglia Ama, in tv un'esperienza culinaria straordinaria

Tra le ricette di punta in ogni episodio, possiamo trovare piatti deliziosi come orecchiette con broccoli e pomodorini abbrustoliti, cavatelli affogati nella salsa di pomodori, carciofi farciti in tiella, capunti con cozze, fagioli e rape, e bombette in salsa al vincotto. Questi piatti sono un vero inno alla cucina pugliese. In ogni episodio, Antonella metterà alla prova Vinod, suo marito nel lavoro e nella vita, che dal cilindro tira fuori, ogni volta, un ingrediente segreto. Con la sua maestria culinaria, Vinod dovrà creare un piatto eccezionale utilizzando questo ingrediente inaspettato. I piatti sorprendenti del marito aggiungono un tocco esotico e contemporaneo ai sapori tipici pugliesi, portando gli spettatori in un viaggio culinario unico.

Come è il programma tv Mangia Puglia Ama

"Mangia Puglia Ama" è composta da sei puntate di 30 minuti ciascuna. È prodotta da “mediaMai per Warner Bros. Discovery” (società di Davide Maggio) e rappresenta una celebrazione della cucina, della cultura e delle tradizioni della Puglia.

Dopo ogni messa in onda televisiva, le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+, in modo che gli spettatori possano gustare questi deliziosi momenti culinari quando lo desiderano. Come sottolinea Gesualdo Vercio, vicepresidente Programming Warner Bros. Discovery il format promette di essere un'esperienza culinaria straordinaria, un viaggio nei sapori e nei profumi della Puglia con una spolverata di creatività e passione. Gli spettatori possono sintonizzarsi su Food Network dal 14 ottobre, ogni sabato alle 17:45, per non perdere nemmeno un momento di questa avventura culinaria unica.