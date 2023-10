Re Carlo III apre la sua pizzeria a Balmoral

Grande appassionato della cucina (anche italiana), re Carlo III, noto per essere un vegetariano occasionalmente onnivoro, ha deciso di aprire una pizzeria nel Mews Cafe della sua tenuta a Balmoral. Re Carlo è noto per la sua predilezione per ingredienti stagionali, anche se nutre una forte avversione per l'aglio, il caffè e il cioccolato.

Re Carlo III lancia la sua pizzeria

Re Carlo cambia opinione e apre una pizzeria

Fino a ieri, si sapeva che re Carlo III consumava un uovo al giorno e non era particolarmente entusiasta della pizza. Tuttavia, l'ultima notizia rivelata è che ha deciso di entrare nel mondo delle pizzerie. La sua pizzeria offre prezzi abbastanza accessibili, in linea con le tariffe della ristorazione britannica, per accontentare i numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo desiderosi di esplorare i luoghi legati a Sua Maestà.

Le pizze in menu nella pizzeria di Re Carlo

La pizzeria del monarca propone una vasta gamma di pizze, tra cui la "King's Garden", una pizza vegetariana preparata con verdure a chilometro zero, al prezzo di poco più di 16 euro. Inoltre, è possibile gustare la classica "Margherita" al costo di circa 15 euro. I napoletani, con il loro patriottismo e scetticismo, potrebbero chiedersi: "Ma che tipo di mozzarella e pomodoro avrà questa Margherita?" Infine, c'è la "pepperoni", una variazione sulla Margherita, con un piccolo sovrapprezzo di 1 euro e 70 centesimi.

In breve, la pizzeria di re Carlo III offre una varietà di opzioni culinarie a prezzi accessibili, garantendo ai visitatori l'opportunità di assaporare le pizze preparate dal monarca, in uno scenario unico come la tenuta di Balmoral.