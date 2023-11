A Milano inaugurato il nuovo centro commerciale “Merlata Bloom”

Merlata Bloom da oggi è realtà. Il terreno del Lifestyle Center-centro commerciale alle porte di Milano è stato acquistato nel 2018 e il cantiere è entrato in attività il 1 aprile 2020. Il 15 novembre 2023 è la data dell'inaugurazione, da segnare in agenda in quanto testimone di una svolta. Rappresenta infatti l'ulteriore tassello del futuro completamento di un nuovo distretto urbano sostenibile. È la “cerniera” spaziale e funzionale tra il quartiere residenziale UpTown di Cascina Merlata e il distretto dell'innovazione Mind, che sta crescendo nelle ex aree dell'Expo. «Un esempio di integrazione di funzioni e di soluzioni, da parte di soggetti pubblici e privati, che rappresenta un modello di collaborazione positiva per Milano e per il nostro Paese – ha ricordato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – Si tratta della realizzazione di una rigenerazione architettonica e sociale che guarda al futuro, all'insegna di innovazione, ricerca e sostenibilità».

Merlata Bloom Milano: un complesso imponente

Merlata Bloom Milano, oltre 3 milioni di possibili clienti

Merlata Bloom Milano è pronto per offrire servizi e soluzioni di socialità ai primi residenti del nuovo distretto - circa 7.000 persone che nei prossimi anni dovrebbero più che raddoppiare – nell'ambito dello storico comprensorio Gallaratese-Rho, fino ad arrivare agli oltre 3.600.000 possibili clienti. Un universo che si sviluppa su 70.000 metri quadri, vetrina per 210 spazi commerciali tra cui 43 concept F&B e 8.000 mq pensati per gustare ogni momento della giornata, dalla colazione al dopo cena.

«Un progetto diverso e integrato tra il residenziale e Mind – ha sottolineato Alessandro Ossena, direttore di Merlata Bloom Milano - Ma soprattutto un luogo di vita dove potersi incontrare. Un dialogo con il territorio attraverso l'ambiente».

Merlata Boom Milano, presenti Esselunga e Decathlon

Presente con circa 3.700 metri quadri aperti al pubblico anche Esselunga, che ha scelto Merlata Bloom Milano per realizzare un nuovo superstore che porterà agli abitanti dell'area offerta e servizi. Con accesso diretto dall'interno del mall, comprende il Bar Atlantic e si completa con il beauty store di Esselunga eb. Anche Decathlon si presenta con il suo store su due piani. Viene riservato grande spazio ai servizi di riparazione, noleggio e acquisto di seconda mano, incoraggiando la condivisione, il riutilizzo e il ricondizionamento dei prodotti attraverso un polo dedicato.

Una cerimonia di inaugurazione molto affollata

Merlata Bloom Milano, cinema multisala di ultima generazione

Non poteva mancare il cinema. Da Notorious Cinemas Merlata Bloom Milano si può vivere un'esperienza unica: 10 sale tutte con poltrone reclinabili in ecopelle, un'area Disney dedicata alle famiglie e Notorious Cafè con possibilità di prenotare con QR Code e ricevere quando ordinato al proprio posto in sala. Primo spettacolo alle 11,00, chiusura dopo mezzanotte.

Merlata Bloom Milano, impatto sociale e sostenibile

Merlata Bloom è la testimonianza dell'impatto sociale e sostenibile che è possibile ottenere attraverso progetti di rigenerazione urbana. L'imponente cupola, con le sue ampie vetrate e gli affacci sugli spazi esterni e l'utilizzo di legno, offre il giusto equilibrio tra edificio e natura, con un'abbondante pervasività della luce naturale anche negli spazi coperti, e una continua connessione visiva in completa osmosi con il paesaggio circostante.

Merlata Bloom Milano: molto ricco il panorama di insegne

L'efficienza energetica è stata concepita fina dalla fase progettuale. Si stima che circa 9.400 tonnellate di CO2 saranno risparmiate da oggi al 2050 rispetto ai limiti imposti dagli Accordi di Parigi del 2015, ma si sta lavorando su obiettivi ancora più ambiziosi. È stata individuata una roadmap che definisce i prossimi passi per garantire il raggiungimento dell'obiettivo Net Zero Carbon entro il 2050.

Merlata Bloom Milano

Via Daimler 61 - 20156 Milano

Tel 02 50063040