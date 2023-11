L'Espresso premia i migliori 1000 ristoranti italiani, ma le pizzerie non ci sono più

È stata svelata a al Milano la nuova e rinnovata Guida de L'Espresso: I 1000 Ristoranti d'Italia 2024. 5 i locali che ottengono il massimo riconoscimento, vale a dire i 5 Cappelli: sono Piazza Duomo di Alba, Le Calandre (Rubano, Vr), Osteria Francescana (Modena), Uliassi (Senigallia, An) e Reale (Castel di Sangro, Aq).

Nella nuova Guida L'Espresso non ci sono più le pizzerie

Tanti i locali visitati, tanti quelli recensiti e giudicati. «Sono locali volutamente eterogenei - scrive Alessandro Mauro Rossi, direttore de L'Espresso e delle Guide de L'Espresso - Un mix variegato e composito tra enoteche, pub, trattorie, osterie, bistrot contemporanei, ristoranti specializzati».

Un mix in cui non compaiono, tantomeno vengono citate (nemmeno tra i premi speciali) le pizzerie, fino alla scorsa edizione della guida comprese tra gli indirizzi proposti. Una politica di allineamento con la Michelin oppure un'opportunità lasciata libera per creare una guida apposita? Se così non dovesse essere, dopotutto, sarebbe l'ennesimo schiaffo (per di più tutto italiano) a un comparto in crescita, trainato da quattro o cinque grandi nomi (Franco Pepe e Francesco Martucci su tutti, ma anche Simone Padoan o Gabriele Bonci, solo per fare qualche esempio) che hanno contribuito a rendere la pizza qualcosa di più di un semplice comfort food.

Guida Ristoranti L'Espresso: selezionati i migliori 1000 d'Italia

La guida è stata curata da Andrea Grignaffini che coadiuvato dal vicecuratore Alberto Cauzzi e da un fidato gruppo di ispettori hanno recensito, valutato e selezionato i migliori 1.000 ristoranti d'Italia. Il direttore de L'Espresso e delle Guide de L'Espresso, Alessandro Mauro Rossi ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione editoriale nel mondo delle guide enogastronomiche, già peraltro iniziata con la Guida dei Vini presentata lo scorso giugno. «Abbiamo 1000 ristoranti che non sono tanti rispetto alle altre guide ma che sono di grandissima qualità» sottolinea Rossi, che continua «e il fatto di esserci rappresenta una scelta precisa di premiare le eccellenze assolute della ristorazione, inoltre abbiamo costruito attorno alla guida un vero e proprio sistema con un sito, un app, i social e un magazine settimanale, il weekly enjoy, tutti completamente gratuiti».

Guida Ristoranti L'Espresso: il Cappello va a 500 ristoranti

Tutti i 1000 ristoranti in Guida hanno avuto la targa di riconoscimento di eccellenza della ristorazione italiana 2024 de Le Guide de L'Espresso. Inoltre, 500 ristoranti hanno ottenuto anche una valutazione e gli sono stati assegnati, come da tradizione, un punteggio da uno a cinque cappelli. Sono 178 i ristoranti che hanno avuto un cappello, 191 quelli con due, 96 quelli con tre.

Guida Ristoranti L'Espresso, Lombardia (ancora) la più rappresentata

Come già per la Guida Michelin anche per quanto riguarda l'Espresso la regione che ha ottenuto più riconoscimenti è stata la Lombardia con ben 178 ristoranti, di cui 105 con cappelli e 73 senza, seguita da Piemonte con 93 (48+45), Toscana con 91 (51+40), Emilia-Romagna con 77 e il Lazio a chiudere la top five con 74 (41+33).

Guida Ristoranti L'Espresso, a chi vanno i 5 Cappelli

Il massimo riconoscimento è stato assegnato a cinque locali, già ai vertici delle guide nazionali e internazionali. Ecco i ristoranti:

Piazza Duomo - Alba

- Alba Le Calandre - Rubano (Vr)

- Rubano (Vr) Osteria Francescana - Modena

- Modena Uliassi - Senigallia (An)

- Senigallia (An) Reale - Castel di Sangro (Aq)

Guida Ristoranti L'Espresso, a chi vanno i 4 Cappelli

Sono invece 30 i ristoranti ai quali sono stati assegnati i 4 Cappelli della Guida L'Espresso:

Acquerello - Fagnano Olona (Va)

- Fagnano Olona (Va) Antica Corona Reale - Cervere (Cn)

- Cervere (Cn) Bros ' - Lecce

' - Lecce Contraste - Milano

- Milano DaGorini - Bagno di Romagna (Fc)

- Bagno di Romagna (Fc) Dalla Gioconda - Gabicce Mare (Ri)

- Gabicce Mare (Ri) Dina - Gussago (Bs)

- Gussago (Bs) Krèsios - Telese Terme (Bn)

- Telese Terme (Bn) La Pergola - Roma

- Roma La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti - Serralunga d'Alba (Cn)

- Serralunga d'Alba (Cn) La Tana Gourmet - Asiago (Vi)

- Asiago (Vi) L'Argine a Venco' - Dolegna del Collio (Go)

- Dolegna del Collio (Go) Materia - Cernobbio (Co)

- Cernobbio (Co) Venissa - Venezia

- Venezia Atelier Moessmer Norbert Niederkofler - Brunico (Bz)

- Brunico (Bz) Cracco - Milano

- Milano Da Vittorio - Brusaporto (Bg)

- Brusaporto (Bg) Danì Maison - Ischia (Na)

- Ischia (Na) Del Cambio - Torino

- Torino D'O - Cornaredo (Mi)

- Cornaredo (Mi) Duomo - Ragusa

- Ragusa Enoteca Pinchiorri - Firenze

- Firenze Enrico Bartolini - Milano

- Milano Il Pagliaccio - Roma

- Roma La Peca - Lonigo (Vi)

- Lonigo (Vi) Lido 84 - Gardone Riviera (Bs)

- Gardone Riviera (Bs) Madonnina del Pescatore - Senigallia (An)

- Senigallia (An) Seta by Antonio Guida - Milano

- Milano Villa Crespi - Orta San Giulio (No)

- Orta San Giulio (No) Villa Feltrinelli - Gargnano (Bs)

I Cappelli d'oro ai ristoranti storici della cucina italiana

Per finire sono stati assegnati 5 cappelli d'oro a quei ristoranti che si sono distinti nella storia della cucina italiana:

Dal Pescatore - Canneto sull'Oglio (Mn)

- Canneto sull'Oglio (Mn) Antica Corona Reale - Cervere (Cn)

- Cervere (Cn) Casa Vissani - Baschi (Tr)

- Baschi (Tr) La Pergola - Roma

- Roma Da Vittorio - Brusaporto (Bg)

I premi speciali della Guida Ristoranti L'Espresso

I premi speciali sono stati invece assegnati a: