Tim Burton in cucina: ecco i piatti e dolci ispirati al regista nei locali di Torino

Fino al 2 dicembre in programma la terza edizione del Salone Off Food Topic, edizione Torino Film Festival. Lo spirito con cui è nato il format è muovere con gusto Torino durante le principali manifestazioni artistiche e culturali con una serie di realtà del settore food & wine.

Lo chef Antonio Romano con la Wonka's Vaccinara

La Wonka's Vaccinara di chef Antonio Romano

Dalla scorsa edizione ad affiancare Salone Off Food Topic la presenza di uno chef guest. Per questa occasione è Antonio Romano del ristorante Spazio7 che nei giorni del festival propone la Wonka's Vaccinara, limited edition ispirtata al mondo di Tim Burton. L’idea di Antonio Romano prende spunto dal film di Tim Burton La fabbrica di cioccolato dando vita a un’insolita e bizzarra barretta di cioccolato dal cremoso ripieno salato di chiara tradizione romana.

A Torno tante proposte food ispirate al cinema

In giro per la città troviamo tante altre proposte, tra cui quella di Aria Gelateria con Biscotto allo zenzero, un cremoso gelato realizzato con latte, panna e zucchero di canna arricchito con zenzero e cannella e mantecato con biscotti allo zenzero che si ispira alla favola gotica moderna Edward mani di forbici. Bloom, la pizza al padellino creata da M/A Cucina e padellino si ispira all’opera cinematografica Big Fish. Bloom unisce in modo equilibrato e armonioso elementi di terra come la riduzione di datterino giallo a ingredienti di mare come il tonno rosso affumicato. A completare la pizza al padellino: porro croccante, pepe rosa ed emulsione al lime. Il Dumbo di Tim Burton del 2019, remake del film d'animazione del 1941, è la pellicola che ispira il piccolo scrigno di cioccolato fondente Salone Off Circus, la pralina ideata dai maître chocolatier di Ziccat. Un leggero strato di cioccolato fondente, dunque, che racchiude un cremoso ripieno alle arachidi e calamansi, agrume molto coltivato nelle Filippine.

Il gelato di Aria Gelateria ispirato a Edward mani di forbici 1/3 La pizza al padellino creata da M/A Cucina e padellino si ispira all’opera cinematografica Big Fish 2/3 Il cesto delle delizie ispirato ad Alice in Wonderland di Latteria Bera 3/3 Previous Next

Il mondo di Tim Burton nelle pasticcerie torinesi

Da questa edizione Salone Off Food Topic vede la partecipazione di botteghe locali che proporranno delle scatole in stile Tim Burton piene di golose delizie, tra cui Alice in Wonderland di Latteria Bera con all’interno Toma d’alpeggio a latte crudo vaccino, Blu del Moncenisio, Tometta al tartufo a latte vaccino, Toma d’alpeggio a latte crudo di capra, Erborinato a latte vaccino, Salame crudo Barberis e Mostarda cognà piemontese Riolfi. In vendita fino al 24 dicembre.