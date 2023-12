I panettoni e pandori dei pasticcieri italiani. Ecco come e dove comprarli

Tra le tradizioni culinarie italiane che brillano durante le festività natalizie, il panettone occupa un posto d'onore nelle vetrine delle pasticcerie, oltre che nelle ricerche online a ridosso del periodo di festa. Con il suo profumo avvolgente e la consistenza soffice arricchita da frutta candita e uvetta, il panettone incanta i palati di giovani e anziani, diventando il dolce simbolo del Natale. Nelle prossime righe esploreremo l'affascinante mondo dei panettoni artigianali di alcune pasticcerie italiane di spicco, scoprendo le origini di questa delizia natalizia, le varietà più sorprendenti e il talento artigianale che si cela dietro ogni creazione.

Natale 2023, i panettoni dei pasticcieri italiani

Un viaggio gustoso attraverso la storia, i segreti e le nuove interpretazioni di un classico intramontabile che porta con sé il calore e la tradizione di ogni regione del nostro amato Paese. La creatività di pasticceri e artigiani dell'arte dolce si esprime anche attraverso varianti innovative, arricchendo ulteriormente l'esperienza gustativa di queste prelibatezze.

Qualche suggerimento su cosa poter regalare, e perché no regalarsi, per Natale? Di seguito alcune proposte ghiotte e imperdibili.

Il panettone di Iginio Massari

Non poteva di certo mancare Iginio Massari. Il re della pasticceria italiana non delude i propri fan e per il Natale propone il suo panettone firmato. vero Re dei lievitati caratterizzato da una complessa lavorazione che prevede quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati, che ne accrescono notevolmente la morbidezza, e due impasti, per un totale di 62 ore. All'interno, l'alveolatura racchiude preziosi cubetti di arancia candita calabrese e uvetta “Sei Corone”, che accompagnano e arricchiscono i sentori aromatici del burro e della vaniglia.

La glassa è realizzata con mandorle e resa ancora più golosa da un tocco di cacao. Tutti i prodotti artigianali per Natale della Iginio Massari Alta Pasticceria sono disponibili su prenotazione sullo shop online IginioMassari.it (ma meglio affrettarsi, le scorte stanno finendo), nelle Pasticcerie di Brescia, Milano, Torino, Verona, Firenze e nei Pop-Up Store in tutta Italia.

Il panettone in vasocottura di Nicolò Moschella

Quando il genio creativo di Nicolo Moschella, uno tra i talenti globali di maggior successo under 30 secondo Forbes, fautore di una Pasticceria Plastic free, incontra la mela italiana sostenibile dal bollino a forma di cuore impegnata per lo sviluppo della biodiversità, non può che celebrarsi un inedito green deal nel mondo dei lievitati per un Natale più buono anche per il Pianeta.

La svolta eco-friendly non è solo nella modalità di lavorazione in cui il recipiente in vetro, riciclabile e sostenibile, è sia contenitore di cottura che del prodotto finito, ma anche nella chiusura del packaging con coprivasetto e pendaglio in carta di semi. Il panettone può essere acquistato online per tutto il mese nello shop ufficiale.

Il panettone di Armani/Guido Gobino

Anche quest'anno, per il Natale, Armani/Dolci by Guido Gobino offre gusti autentici, la raffinatezza delle lavorazioni artigianali, la preziosità delle materie prime nell'eleganza dello stile Armani. In collezione c'è il panettone, nel formato da un chilo e proposto in quattro diverse varianti: classico (anche nel formato mignon da 100 gr.), pesca e gianduiotto, con copertura e decorazione al cioccolato Guido Gobino e, in edizione limitata, ai tre cioccolati (fondente 55%, gianduja e bianco).

La collezione è disponibile su armanidolci.com e nei punti vendita Armani/Dolci di Milano, Bologna, Parigi, Monaco di Baviera, New York, Armani Hotel Dubai, Dubai Mall of The Emirates, Dubai Mall, Kuwait e, solo per Milano, su Cosaporto.it.

Il panettone di Enrico Giacomazzi

Giacomazzi 1968, per il secondo anno consecutivo, stringe un'alleanza virtuosa con l'Associazione Giocamico che da 25 anni è impegnata con i suoi operatori e i suoi volontari nel portare un sorriso ai piccoli degenti dell'Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Per ogni panettone venduto durante le festività natalizie devolverà 1 euro.

Giacomazzi 1968, storica impresa attiva nel settore della panificazione e della pasticceria a Parma e provincia, per le festività in arrivo proporrà i suoi panettoni artigianali che richiedono ben 30 ore di lavorazione per trasformare il primo impasto con il lievito madre in un prodotto finito e confezionato in vari gusti. Tutti possono dare il proprio contributo acquistando il Panettone Solidale nei punti vendita o online sul sito ufficiale con la possibilità di inserire il dolce artigianale anche in cesti natalizi o regali aziendali.

Il panettone della Pasticceria Veneziani

Indipendenza, passione e intraprendenza. Queste le tre parole che meglio definiscono Maria Grazia Veneziani, milanese di origini è la titolare della Pasticceria Veneziani, sosta golosa in una delle zone più affascinanti di Roma. Da un'insistente richiesta della clientela, Maria Grazia Veneziani ebbe un'intuizione che oggi caratterizza la sua pasticceria.

Infatti, nel tentativo generale di voler destagionalizzare il panettone rendendolo un dolce adatto ad ogni momento dell'anno e non solo alla ricorrenza natalizia, la Pasticceria Veneziani ha fatto di questo tipo di offerta il suo punto di forza. Per info e ordini chiamare lo 0671058501.

Il panettone di KozmanAltaPasticceria

Panettoni 2023 artigianali e di alta qualità, sono realizzati esclusivamente con lievito madre, burro di Normandia, arance candite artigianalmente, uvetta macerata nel rum, nelle versioni 'nudo' o mandorlato in superficie. Disponibile anche nella versione senza canditi, solamente con l'uvetta.

Punti di ritiro: Cremeria aurelia (via Aurelia 398c), Santè Enoteca (Via Giovanni de calvi presso mercato rionale, box 20), Zeno Market (via Donatello 65), Gepal Alimentari (Via Sangemini 97), Antiquarius (Corso del Rinascimento 63), Enoteca Arcioni Jacopo (via Della Giuliana 11/13), Ristorante Bottega Tredici (via Dei falegnami, 14). Delivery al 3792305647.

Il panettone di Flamigni Pasticceria

Per questo Natale 2023 Flamigni, storica azienda di Forlì specializzata in dolci e prodotti da forno dal 1930, propone un'esclusiva novità, il nuovo Panettone Scotch, farcito con crema al whisky e ricoperto con cioccolato bianco al caramello (senza uva sultanina e agrumi canditi).

Il nuovo panettone “Scotch” - 950 g di peso - è caratterizzato da una confezione dal dress code esclusivo: un'elegante box regalo rosso tartan, ideale per rendere speciali le festività. Il prodotto si trova nelle migliori pasticcerie e bar ed è acquistabile, inoltre, sullo shop aziendale.

Il panettone di Fraccaro Spumadoro

Più che un'azienda dolciaria di rilievo nazionale, Pasticceria Fraccaro è una grande pasticceria dalla tradizione familiare. Il segreto del successo dei suoi prodotti, è la lavorazione sapiente ed accurata degli impasti e delle ricette. Ancora oggi i prodotti sono preparati in modo artigianale, fra gli stessi profumi e la stessa atmosfera della piccola impresa familiare nata molti anni fa.

L'ingrediente più prezioso della produzione Fraccaro è il lievito madre, utilizzato dal lontano 1932. Dall'antica ricetta del Panettone Milanese, il dolce natalizio per antonomasia: 36 ore di lievitazione, miele, la dolce uvetta australiana e il candito di agrumi da scorza fresca! Le proposte natalizie sono disponibili anche sull'e-shop Pasticceria Fraccaro.

Il panettone di Ernst Knam

Non poteva mancare un altro rappresentante-star della pasticceria. Professionista oltre che volto noto della televisione, Ernst Knam risponde presente all'appuntamento col Natale con i suoi panettoni.

Tutti i prodotti per le feste (ad esclusione dello Knamettone, già esaurito) sono disponibili sullo shop del sito ufficiale.

Panettone della Pasticceria Marchesi

Il Panettone della Pasticceria Marchesi, vincitore nella scorsa edizione di panettone Day come miglior Panettone della Lombardia, nell'edizione 2023 sostiene l'arte realizzando un'edizione speciale e in tiratura limitata; in collaborazione con il Laboratorio 31 Art Gallery, presenta 18 giovani artisti emergenti, confezionando il classico dolce natalizio in speciali scatole che contengono ciascuna una cartolina d'artista originale e autografata.

Il Panettone Marchesi per L'Arte, disponibile in 9 varianti di gusto, è venduto nei negozi di Borgo Palazzo e Boccaleone, presso la Galleria Laboratorio 31 e online sul sito dedicato.

