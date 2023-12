Taste Atlas: Campania migliore regione al mondo per il cibo, Roma miglior città

Taste Atlas continua a celebrare l'Italia. Dopo aver eletto, così come nel 2022, la nostra cucina come la migliore al mondo, il portale online croato (che con un algoritmo raccoglie le recensioni, opinioni, giudizi sul web di clienti ma anche guide ed esperti del settore) ha voluto omaggiare pure la nostra tradizione casearia, piazzando sul podio dei migliori formaggi ben tre italiani. Il giudizio per quanto riguarda i luoghi in cui si mangia meglio al mondo, quindi, non poteva che essere questo: la regione in cui si trova il miglior cibo in assoluto è italiana, la Campania, seguita sul secondo gradino del podio dall'Emilia Romagna. E sono ben sette le nostre rappresentanti in top 10. C'è spazio anche per le città più "consigliate" dal portale croato: Roma al primo posto, Bologna e Napoli a seguire. E tutto il mondo, insomma, a guardare.

La Campania per Taste Atlas è la migliore Regione per il cibo

La cucina italiana quindi continua a fare la voce grossa a livello internazionale. Una bella chiusura di anno, dopo che a inizio 2023 un'altra piattaforma online, Tripdavisor stavolta, aveva eletto Roma come migliore meta gastronomica dell'anno in ottica mondiale.

Taste Atlas: Campania ed Emilia Romagna le regioni col miglior cibo al mondo

La classifica è riferita all'anno che sta per entrare. Taste Atlas infatti consiglia le regioni da visitare per testare il cibo più buono del mondo in previsione del 2024. La Campania (già rappresentata nella lista dei migliori formaggi con la Mozzarella di Bufala) svetta sopra a tutte le altre con un punteggio di 4,60 su un totale di 5. Appena dietro, a 4,57, segue l'Emilia Romagna. Terzo posto più esotico, con la presenza della piccola isola di Giava.

Le paste ripiene dell'Emilia

"Sulla base di 395.205 valutazioni di piatti - così Taste Atlas spiega i suoi parametri di giudizio - e 115.660 valutazioni di prodotti alimentari, queste regioni hanno registrato le migliori valutazioni medie per i piatti e i prodotti alimentari con le valutazioni più alte". Ecco qui di seguito le prime 15 posizioni, con ben 9 referenze italiane in totale:

Campania

Emilia Romagna

Giava dell'ovest (Indonesia)

Creta (Grecia)

Sicilia

Guangdong (provincia costiera della Cina Sudorientale)

Lazio

Toscana

Lombardia

Liguria

Reno (Francia)

Puglia

Tessalica (Grecia)

Dalmazia (Croazia)

Piemonte

Scorrendo ancora nella classifica, valutando le prime 100 posizioni, ci sono altre otto rappresentanti del bel Paese. Quali? Veneto al ventisettesimo posto, la provincia di Parma (chissà a cosa si deve questa specifica rispetto all'intera regione) al trentacinquesimo, Sardegna al quarantottesimo, Sud Tirolo al cinquantaduesimo, Trentino due posizioni più in basso. Valtellina è in posizione numero cinquantasette, Val d'Aosta al sessantatreimo e infine la Calabria al posto ottantuno.

Migliori città per il cibo: Taste Atlas premia Roma, Bologna e Napoli

Contestualmente alla classifica delle regioni Taste Atlas ha pubblicato anche quella delle migliori città che i gastroturisti devono cerchiare in rosso per il prossimo anno. Roma chiude alla grande il 2023: come detto meno di 12 mesi fa la Città Eterna era stata selezionata da Tripadvisor come destinazione più consigliata a tema gastronomico, e la Capitale si sistema in vetta anche per quanto riguarda un'analoga graduatoria firmata stavolta da Taste Atlas..

Roma quindi batte la concorrenza con un punteggio di 4,93: carbonara (oggetto di dibattito negli ultimi giorni), bucatini e focaccia bianca tra le preparazioni più apprezzate. Classificazione di 4,86 per Bologna, in seconda posizione, che porta in alto ricette tipiche locali come le tagliatelle alla bolognese, le lasagne bolognesi e il ragù tradizionale. Troviamo poi Napoli sul terzo gradino del podio, le ricette migliori selezionate l'immancabile pizza, lasagna e i maccheroni, intendendo con questo termine (generico nel resto d'Italia, preciso invece sul Golfo di Partenope) il formato di pasta (secca) corta, tubolare e rigata (con la quale si realizza la celebre frittata di maccheroni).

Come calcola i giudizi Taste Atlas?

Classifiche che premiano la nostra cucina come tra le migliori al mondo (anzi, per Taste Atlas è proprio la nostra cucina a svettare al di sopra di tutte le altre). Ma come vengono stilate le classifiche? Quali sono i parametri di giudizio del portale online croato? «Nel corso dell’anno - fanno sapere proprio da Taste Atlas - le persone valutano quei cibi nel nostro database. Alcuni voti sono riconosciuti dal nostro sistema come non validi (come i “voti nazionalisti”: le persone assegnano voti alti ai loro piatti e voti bassi a quelli dei Paesi vicini. Noi non contiamo tali voti). Alla fine dell’anno, prendiamo la media dei piatti più votati in ogni cucina».