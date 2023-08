Lotta a caro voli, granchio blu e aumento dei taxi: il decreto omnibus

Dalle misure per contrastare il caro-voli a quelle per aumentare l'offerta del servizio taxi, dalla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti alla ricostruzione dopo le recenti alluvioni fino alla lotta per contrastare la diffusione del granchio blu. Il decreto legge "Asset e investimenti", atteso lunedì in Consiglio dei ministri, si presenta come un omnibus di 24 articoli, tra cui anche la proroga fino al 31 ottobre 2024 della Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) per i lavoratori Alitalia.

Decreto omnibus, stretta sugli algoritmi dei voli per il caro-prezzi per le isole

La normativa prevede una stretta sugli algoritmi dei voli per contrastare il caro-prezzi per le isole. Secondo la bozza del decreto omnibus Asset e investimenti, la fissazione dinamica delle tariffe aeree sarà vietata in alcune condizioni.

Questo divieto si applicherà su rotte nazionali di collegamento con le isole e durante i periodi di picco di domanda, qualora i prezzi dei biglietti o dei servizi accessori superino del 200% la tariffa media del volo. Inoltre, sarà proibito stabilire le tariffe basandosi sulla profilazione web degli utenti o sul dispositivo utilizzato, se ciò comporta un pregiudizio.

Decreto omnibus, aumento del 20% delle licenze dei taxi

Come già annunciato questa mattina da Italia a Tavola, il decreto prevede anche bandi straordinari per l'aumento delle licenze taxi. I comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale potranno incrementare il numero delle licenze di taxi fino al 20% delle licenze già rilasciate, attraverso un concorso straordinario che richiederà l'uso obbligatorio di veicoli non inquinanti.

Il concorso sarà aperto sia ai titolari di licenza esistenti che a coloro che hanno svolto il ruolo di sostituto alla guida e che soddisfano i requisiti di legge.

Decreto omnibus, stanziati 2,9 milioni di euro per contrastare il granchio blu

Inoltre, verranno stanziati 2,9 milioni di euro per la lotta contro il granchio blu. Questi fondi saranno utilizzati per contenere la diffusione della specie aliena (Callinectes sapidus) e per prevenire ulteriori danni all'economia del settore ittico.

Il ministro dell'Agricoltura sarà responsabile di individuare le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande per ottenere i finanziamenti.