Dove vanno gli italiani a Ferragosto? Barcellona 1ª, poi San Teodoro e Palma

Quante volte in questo periodo dell'anno ci sentiamo rivolgere la fatidica domanda: "Che fai a Ferragosto?". Che si tratti di una settimana intera o soltanto di un paio di giorni, di un viaggio in solitaria o di gruppo, le giornate di metà agosto rappresentano ogni anno l'occasione, per moltissimi italiani, di staccare dalla routine. Holidu, un noto portale di prenotazione di case vacanze in Europa, ha stilato la classifica delle prime 50 destinazioni degli italiani per Ferragosto 2023. La graduatoria è stata stilata considerando prezzi e numero medio di persone per ciascuna destinazione analizzata e vede al primo posto Barcellona, seguita da San Teodoro in Sardegna e Palma di Maiorca.

Barcellona comanda la classifica delle mete preferite dagli italiani per Ferragosto

Gallipoli, orgoglio del Salento, si colloca al quarto posto, mentre Lloret de Mar, altra meta movimentata spagnola, precede Rimini, che potrebbe essere considerata l'equivalente italiano. Valencia, al settimo posto, è un'altra destinazione spagnola seguita da Olbia, Napoli e Alghero, rispettivamente in nona e decima posizione.

Ferragosto 2023: dopo l'Italia, la Spagna è la meta straniera più gettonata

Sebbene gli italiani preferiscano ancora le mete nazionali rispetto a quelle internazionali, c'è una maggiore equilibrio tra destinazioni italiane ed estere rispetto ad altri periodi dell'anno. Delle prime 50 mete, 18 si trovano al di fuori dei confini italiani. La Spagna è la nazione straniera più ambita, con ben 8 località, di cui 3 nella Top 5. Seguono Francia, Portogallo e Croazia con 2 mete ciascuna, mentre Grecia e Albania hanno ciascuna una meta. Quest'ultima, in particolare, rappresenta una novità rispetto agli anni passati. L'Albania sta attirando l'attenzione dei vacanzieri grazie ai suoi prezzi contenuti e alla bellezza delle sue località, non ancora sfruttate dal turismo di massa.

Ferragosto 2023: in Italia la Sardegna comanda la classifica

Tra le mete italiane, nonostante il caro voli per le isole, la Sardegna è la regione più rappresentata con 10 destinazioni, di cui 3 tra le prime dieci. Sicilia e Puglia seguono rispettivamente con 6 e 5 località. La Sicilia, pur non avendo mete in top 10, è ben rappresentata nella classifica. Anche la Puglia mostra una buona presenza con Gallipoli in quarta posizione. La città più costosa è Parigi, con un prezzo medio a notte a persona di 342 euro, seguita da Barcellona (268 euro), Palma di Maiorca (244 euro), Marbella e Roma. Tra le destinazioni considerate, Saranda, in Albania, risulta essere la meta più economica, con un prezzo medio a notte a persona di soli 60 euro.