La Guida Michelin Italia 2024 verrà presentata il 14 novembre

Di mese in mese vengono svelate le new entry della nuova Rossa. Ad agosto i primi annunci, gli altri solo qualche giorno fa. E ora c'è la data ufficiale della presentazione della nuova Guida Michelin Italia 2024. Il vademecum gastronomico verrà svelato il prossimo 14 novembre alle porte della Franciacorta, destination partner della Guida Michelin, che ospiterà la cerimonia di assegnazione delle nuove Stelle e Stelle Verdi presenti nella 69^ selezione. L’evento, come di consueto, sarà trasmesso in diretta streaming.

Guida Michelin: c'è la data di presentazione

A partire dal 2022, la selezione della Guida Michelin viene aggiornata mensilmente sui canali digitali, con l’inserimento dei ristoranti che gli ispettori – anonimi e indipendenti – testano e ritengono meritevoli dell’ingresso in Guida. Per scoprire se tra i nuovi ingressi della Guida Michelin Italia ci sono ristoranti ai quali saranno assegnate stelle o stelle verdi, occorrerà attendere il 14 Novembre, giorno della cerimonia, mentre i nuovi Bib Gourmand saranno annunciati la settimana precedente.

Guida Michelin, ogni mese annunciate le new entry

La scelta di aggiornare costantemente App e sito con le realtà gastronomiche più interessanti incontrate dagli ispettori, riflette la volontà di Michelin di dialogare ancor di più con una community mai tanto ampia, entusiasta e coesa, adattando contestualmente la propria offerta informativa alle abitudini contemporanee, attraverso inediti ed esclusivi contenuti sui viaggi ed esperienze gourmand.

Guida Michelin Italia: la presentazione il 14 novembre

Con gli aggiornamenti relativi alle new-entry gastronomiche, applicazione e sito ufficiale della Guida Michelin Italia diventano due entità “organiche” ancora più ricche di notizie, anteprime e suggerimenti per tutta la sfera dell’ospitalità. Dalle tavole sul bagnasciuga alle baite alpine e dai relais in collina ai locali glamour delle grandi città, le divisioni editoriali aiutano gli utenti ad orientarsi tra le tante proposte, garantendo sempre la qualità di osterie, trattorie, bistrot, ristoranti ed hotel segnalati. Che possa arrivare un nuovo tre stelle dopo l'exploit dello scorso anno di Cannavacciuolo?