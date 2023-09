Da Sambonet e Arthur Krupp la nuova declinazione del buffet

Presso lo showroom del Gruppo Arcturus, cui fanno capo i marchi Sambonet, Rosenthal, Paderno, Arthur Krupp, Ercuis e Raynaud, inaugurato in zona Bovisa a Milano ormai da un anno, è andata in scena “The New Buffet Experience”. Si tratta di un’anteprima di quanto sarà presentato dal 13 al 17 ottobre a Host Milano. In primo piano il progetto Radici Buffet.

Un'elegante proposta buffet firmata Sambonet

Una proposta modulabile per soluzioni complete

Con quasi duecento referenze Radici rivoluziona e completa l’offerta Horeca del brand per il buffet, proponendo nuovi spunti ma soprattutto risposte concrete alle esigenze di ogni struttura ricettiva, valorizzando composizioni estremamente articolate per hotel di altissimo livello, ma anche elevando realtà o esigenze d’allestimento più contenute. Occasioni dove ogni piccolo dettaglio concorre a dar vita alla qualità del servizio e dove il buffet può trovare ulteriori declinazioni d’utilizzo, anche orientate alla creatività e alla sperimentazione. Un unico concetto che sviluppa diverse declinazioni per tutte le fasce di utenza con stili e funzioni dedicati. Un buffet modulabile in grado di proporre soluzioni complete, dal breakfast al dinner, agli eventi, alle cerimonia. Dal luxury al country chic.

Uno scorcio dell'anteprima di Host dedicata al buffet

Versatilità estetica e funzionale

Se la geometria e il rigore formale “industrial” connotano le strutture portanti e tutti gli elementi in acciaio inox della collezione Sambonet, il design di questo sistema buffet è contaminato da influenze stilistiche interessanti e da un’alternanza di materiali, tutti accomunati da un’unica vocazione naturale. Serie in legno, polyrattan, corten e gres - complementari tra loro e che portano la firma di Arthur Krupp - convivono all’interno di questa ampissima gamma di articoli per il buffet, offrendo una versatilità estetica e funzionale a ciascun servizio e all’atmosfera di ogni ambiente. La collezione include anche scaldavivande, distributore bevande calde e fredde, vetrine refrigeranti e altri complementi di servizio per ogni momento della giornata.

L'offerta Radici Buffet è ricchissima e per tutte le tipologie di struttura. Oliva sferificata elaborata da Longino & Cardenal su cucchiaio Sambonet Gio Ponti Conca. ArcturusLab, lo showroom permanente del Gruppo a Milano

Un'esposizione permanente che rinnova la storia

ArcturusLab è un’esposizione permanente di circa 250 metri quadri all’interno di un polo artigianale dove negli anni ’60 si trovava la sede dell’Officina Meccanica Giovanni Coppo, l’azienda di famiglia dalla quale gli imprenditori Pierluigi e Franco Coppo, fondatori di Arcturus, hanno posto le basi del primo polo tavola e cucina italiano di respiro internazionale. ArcturusLab è un laboratorio dedicato esclusivamente agli operatori dell’universo Horeca. Solo su appuntamento, il team dell’azienda è a disposizione per elaborare progetti tavola su misura, spaziando dalla consulenza nell’individuazione della miglior scelta all’ideazione di nuovi prodotti tailor-made e finiture fuori standard su richiesta.

Sambonet Paderno Industrie

via Giovanni Coppo 1C - 28060 Orfengo (No)

Tel 0321 1916711