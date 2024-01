I balneari alla Meloni: «Concessioni: urge subito un intervento normativo»

È ancora stallo per la situazione che riguarda le concessioni balneari. Infatti, l'Italia sta cercando di trattare con l'Unione europea per ottenere una proroga di quattro mesi per finalizzare la nuova mappatura delle spiagge e per estendere le concessioni fino alla fine del 2025. Le associazioni di categoria, però, visto il ritardo nelle procedure, hanno deciso di mettere pressione al governo e ieri, martedì 23 gennaio, hanno inviato una lettera alla premier Meloni: «Le scriventi organizzazioni maggiormente rappresentative dei balneari italiani, nell'apprezzare la lettera di risposta alla Commissione europea dello scorso 16 gennaio, ribadiscono lo stato di profonda preoccupazione del settore per la mancata emanazione di un atto normativo o amministrativo chiarificatore sulla durata delle concessioni demaniali marittime» hanno scritto Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari aderente a Confcommercio, e Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba- Confesercenti, nella missiva.



Le associazioni dei balneari scrivono una lettera d'emergenza alla Meloni per le concessioni

«Siamo costretti, infatti, ad evidenziare che quanto paventato nelle nostre precedenti lettere sta diventando realtà con gli enti concedenti (Comuni e Autorità di sistema portuale) che stanno ponendo in essere le procedure amministrative per la messa a gara delle aziende attualmente operanti - continua la nota congiunta. Non è assolutamente rinviabile un intervento normativo o, comunque, l'emanazione di provvedimenti amministrativi che evitino la gestione confusa e caotica delle funzioni amministrative in materia. L'inerzia del governo in tal senso rischia di danneggiare o distruggere un importante settore economico perfettamente efficiente e di successo. Le rinnoviamo la richiesta di un incontro per meglio rappresentare e illustrare la gravità della situazione e l'urgenza di un intervento normativo risolutivo» concludono Capacchione e Rustignoli.

Quante sono le concessioni balneari in Italia?

Il sistema informativo del demanio, lo scorso febbraio, ha censito 26.313 concessioni, 15.414 delle quali ad uso turistico-ricreativo. Se numericamente quelle turistico-ricreative sono prevalenti, (58,6% del totale), dal punto di vista della superficie sono assolutamente residuali occupando appena lo 0,50% dell'area demaniale complessiva. Un altro elemento che qualifica le concessioni ad uso turistico-ricreativo è la ridotta dimensione della superficie occupata: il 72,3% non supera i 3.000 mq, e il 94,9% i 10.000 mq. Le imprese balneari sono soltanto una parte delle aziende che utilizzano il demanio ad uso turistico-ricreativo. Si tratta di 6.592 imprese (marittime, lacuali e fluviali) che impiegano, nei mesi di alta stagione, 60mila addetti (43mila dei quali dipendenti).

A livello regionale nelle prime tre posizioni troviamo l'Emilia Romagna con 969 imprese balneari (14,7% del settore), la Toscana con 850 (12,9%) e la Liguria con 753 (11,4%), seguono la Campania (645; 9,8%), la Calabria (578; 8,8%) e il Lazio (513; 7,8%). Dall'indagine effettuata da Nomisma si stima un fatturato medio di circa 260.000€ ad azienda, generato per il 50% dai ‘servizi tradizionali': spiaggia, parcheggio e noleggio attrezzature. Bar, ristoranti arrivano a contribuire con una quota addizionale intorno al 48% del totale. Per otto imprenditori su dieci (tra titolari e soci) l'impresa balneare rappresenta la principale fonte di reddito della famiglia.