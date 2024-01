Il maltempo non ferma gli italiani: per l'Epifania partono in due milioni

La prima ondata di maltempo dell'anno non sembra scoraggiare gli italiani. In tanti infatti partiranno in occasione del weekend dell'Epifania per godersi gli ultimi giorni di festa: secondo una stima di Coldiretti saranno circa due milioni a mettersi in viaggio (in tanti con destinazione i molti agriturismi sparsi sul territorio nazionale, ma anche le città d'arte sono tra le mete preferite) per salutare al meglio la chiusura delle festività e, magari, concedersi gli ultimi peccati di gola.

Per l'Epifania in tanti scelgono le città d'arte

Tanti insomma non rinunciano alla tradizione di un weekend, ma anche una giornata, fuori porta in occasione dell'Epifania. Le temperature si abbassano, sembra terminare il caldo anomalo che in tante parti d'Italia ha caratterizzato le ultime settimane. Nonostante ciò però in tanti stanno ultimando le valigie per spostarsi nel corso del prossimo fine settimana.

Due milioni di italiani in viaggio in occasione del weekend dell'Epifania. Questo dato si aggiunge ai già fortunati che hanno trascorso le vacanze da Capodanno o addirittura da Natale, portando il totale degli italiani in viaggio a oltre 10 milioni, secondo le ultime stime. Le scelte di alloggio più gettonate sono le case di proprietà, di parenti o amici, scelte da oltre il 41% degli italiani. Al secondo posto, con la stessa percentuale, si collocano alberghi e appartamenti in affitto, mentre formule alternative come bed and breakfast e agriturismi continuano a riscuotere interesse. Per quanto riguarda le destinazioni, le città e le località d'arte guidano la classifica con il 49%, seguite dalla montagna al 27%. Il resto si divide tra mare, terme e campagna, con particolare attenzione ai piccoli borghi, che, nonostante ospitino solo il 16% della popolazione nazionale, rappresentano il 70% dei comuni italiani e il 54% dell'intera superficie, caratterizzati da paesaggi rurali e tradizioni agricole.