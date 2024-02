Federalberghi alla ricerca di personale per gli hotel con delle video interviste

Semplici, efficaci e innovative per cercare personale qualificato (sempre più scarso) in vista della prossima stagione turistica. Federalberghi ha deciso di tentare di "arruolare" nuovi addetti al settore con video interviste. «Vogliamo avvicinare sempre più i giovani alle nostre strutture ricettive» ha detto il presidente Alessandro Fantini, a Riva del Garda durante il salone di Hospitality.

Federalberghi alla ricerca di personale qualificato con delle video interviste

«Negli ultimi anni le difficoltà nel trovare collaboratori per le imprese del comparto turistico-alberghiero si sono complicate, quindi, abbiamo deciso come Federalberghi di impegnarci verso le nuove generazioni, utilizzando i mezzi digitali e i social media». La prima video intervista della durata di un minuto e mezzo è intitolata: "Il tempo di un caffè" ed è destinata ai canali Instagram e TikTok di Federalberghi nazionale. È già stata pubblicata, le altre dieci verranno messe in rete settimanalmente, per concludersi in occasione del 3° Forum sulle risorse umane che si terrà a Stresa l'11 e 12 aprile.

La seconda versione, più estesa, è indirizzata a chi vuole approfondire i contenuti delle singole figure professionali. Tutte le undici interviste di durata più lunga sono già disponibili sul canale YouTube della Federazione. «Le video interviste sono uno strumento - sottolineano da Federalberghi - che va ad arricchire la "cassetta degli attrezzi" posta a disposizione delle imprese per aiutarle ad affrontare le difficoltà nel reperire risorse umane qualificate». Un mercato che offre notevoli possibilità di impiego.