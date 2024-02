A San Valentino vince la tradizione, ma i prezzi sono in crescita

Rimane il ristorante la soluzione preferita degli innamorati per la sera di San Valentino: saranno infatti 5,5 milioni gli italiani che trascorreranno così la serata più romantica dell'anno, per una spesa complessiva che si aggira intorno ai 290 milioni di euro, secondo le stime diffuse dalla Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi.

San Valentino al ristorante: un grande classico

È di 53 euro a persona il prezzo medio dei menù “tutto compreso” che i ristoranti proporranno per la sera del 14 febbraio. I numeri confermano come la cena al ristorante rimanga un classico intramontabile: rispetto allo scorso anno sceglie questa opzione il 4% in più degli italiani e cresce anche del 7,4% la spesa complessiva prevista.

Rosso: il colore dell'amore, anche a tavola

Non mancheranno neppure le occasioni per dare spazio alla creatività in cucina: dai cocktail ai piatti, gli chef hanno ideato menu che richiamano e si ispirano all'amore: “cuore rosso”, “menu d'amore”, “queen of hearts” sono solo alcuni dei nomi scelti per l'occasione.

Il rosso è il colore dell'amore, anche a tavola

Coincidendo con il Mercoledì delle Ceneri (e dunque con l'inizio della Quaresima), molti ristoratori hanno scelto di proporre menù a base di pesce, privilegiando le specie dalle tonalità rosse come gamberi, crostacei, triglie e tonno. Sui toni del rosso, ovviamente, anche il dessert, che sarà decorato con lamponi, mirtilli, fragole e chicchi di melograno.

San Valentino, crescono anche i prezzi

Al ristorante, in ogni caso, gli italiani dovrebbero incontrare un conto più salato del 3,8% rispetto a dodici mesi fa, secondo i dati diffusi dall'Unione Consumatori, mentre i rincari arrivano alla doppia cifra (+11%) per i voli nazionali interni e a +6,9% per un weekend fuori porta con un pacchetto vacanza nazionale. Il 50% della popolazione italiana si orienterà sul mazzo di fiori (dato Coldiretti), ma chi sceglierà i bouquet dovrà sostenere una spesa di circa il 4% in più. C'è poi da tenere in considerazione anche l'origine dei fiori: le rose del Kenya per la Coldiretti sono il frutto di lavoro sottopagato, mentre quelle colombiane penalizzano le donne.

Boom di cioccolato: si spende più a San Valentino che a Pasqua

Non è esente da rincari nemmeno il cioccolato, altro grande must per il 14 febbraio. L'aumento medio è del 2,3% e del 5,4% per i prodotti di pasticceria. Senza contare i fenomeni della shrinkflation (diminuzione della quantità del prodotto a fronte dello stesso prezzo) e delle confezioni speciali, vendute generalmente ad un prezzo più alto di quelle normali pur non essendo il medesimo prodotto. Lo scorso anno la settimana di San Valentino si è piazzata sul podio tra quelle in cui sono stati venduti più prodotti di cioccolato. Con 1,6 prodotti venduti, si è piazzato alle spalle solo di Natale (2,7 milioni) e della befana (2,4 milioni), ma davanti a Pasqua (1,5 milioni).