Scoprire il Carnevale di Venezia con l'app Easy Guide e l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale diventa una guida preziosa per svelare i segreti di Venezia. La rete d'imprese veneziane I Love Tourists ha infatti lanciato l'app Easy Guide con l'integrazione dell'AI in occasione del Carnevale 2024 - che con un programma intitolato “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo” spinge i festeggiamenti fino a metà febbraio.

«Easy Guide - spiega Massimo Codato della rete d'impresa - si distingue come la prima app a Venezia, distribuita nelle strutture ricettive del centro storico e non solo, a introdurre l'intelligenza artificiale, offrendo un'assistenza personalizzata in tempo reale ai visitatori. Tra le altre novità più significative è stata aggiunta una importante funzione Ticket, che permetterà ai visitatori di registrarsi e ottenere il biglietto d'ingresso alla Città di Venezia in modo semplice e veloce». A fronte dell'obbligo del contributo di accesso per governare i flussi turistici, in vigore a livello sperimentale a partire dal 25 aprile 2024, Easy Guide semplifica dunque ulteriormente la procedura offrendo un unico strumento “Easy” e smart.

Le aziende che aderiscono al network I Love Tourists - in particolare ArMa Informatica e Datagest, che ha integrato in tempi rapidissimi l'AI - annunciano di essere tra i primi in Italia nell'integrazione di un'assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale. L'app è ormai consolidata sul territorio, dove viene distribuita principalmente dagli oltre 400 alberghi associati all'Associazione veneziana albergatori e proposta dai principali tour operator internazionali come strumento per visitare la città e i suoi monumenti. «La durata media di ascolto delle informazioni da parte dei clienti è di oltre 30 minuti, mentre la durata media di utilizzo della mappa della città di oltre 45 minuti» riferiscono da I Love Tourists.

Ad oggi sono oltre 100mila i download e con l'inserimento dell'AI è in costante sviluppo. «È stato importante per noi avere questo innovativo strumento pronto per gli ospiti del Carnevale - dicono dal network - dopo mesi di arduo lavoro durante il periodo invernale. Per noi l'AI è stato il naturale completamento dell'app Easy Guide, la mappa digitale e l'audioguida della città che ha come obiettivo far scoprire ai visitatori di Venezia la città nella sua essenza». Le risposte immediatamente dopo il rilascio delle nuove funzionalità “intelligenti” dell'app sono state molto positive. «Ci aspettiamo un grande utilizzo negli ultimi giorni del Carnevale - conclude Codato - che corrisponderà al periodo di maggior afflusso in città. I clienti delle strutture alberghiere sono sorpresi di avere nel proprio cellulare un singolare assistente virtuale integrato nella mappa digitale di Venezia».