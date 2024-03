Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, l'Agriturismo Cortivo Pancotto celebra la vittoria

In Friuli un agriturismo lancia la prima fattoria didattica a monte e promuove il ritorno alla terra. Così l’Agriturismo Cortivo Pancotto di Caneva (Pn) si è aggiudicato la quinta edizione edizione dei Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards nella categoria “Produzioni enogastronomiche di montagna” le cui premiazioni si sono svolte sabato 23 marzo nella cornice di Lagazuoi EXPO Dolomiti.

L'Agriturismo Cortivo Pancotto ha vinto i WIMA 2024

Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, le carte vincenti dell’Agriturismo Cortivo Pancotto

Le parole d’ordine all’Agriturismo Cortivo Pancotto sono apparentemente le stesse di ogni narrazione incentrata sul food: tradizione, qualità, cucina del territorio. Ma qui la storia è differente. Dopo 16 anni da geometra edile, Luca Pancotto ha cambiato vita. Ha comprato un trattore, un po’ di terra e con la moglie Sonia Della Libera ha dato il via a un nuovo progetto.

A Caneva ristrutturano un borgo cadente, creano agriturismo, orto e vigneto, alla malga Fossa di Sarone producono i loro formaggi premiati, e lì vicino riaprono il ristoro La Crosetta, ex osteria recuperata dall’oblio. Arrivano i riconoscimenti, come quello alla miglior cucina contadina, nel 2018.

Ma il punto è un altro. Luca e Sonia non pensano solo al proprio – letterale – orticello, ma piantano semi ovunque, dedicandosi alle nuove generazioni. La loro è stata la prima casera trasformata in fattoria didattica: non in piano, ma in montagna. I bambini, da loro, imparano l’autosufficienza. Luca e Sonia mostrano la via, recuperando una visione etica fatta di sacrificio e lotta quotidiana.

Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, un premio di eccellenza

I tre progetti vincitori sono stati selezionati da un comitato di esperti e poi votati dal pubblico. Per quanto riguarda le “Produzioni enogastronomiche di montagna”, il comitato era presieduto da Stefano Illing, ideatore di Lagazuoi EXPO Dolomiti, e composto da Marco Colognese (giornalista gastronomico e collaboratore della Guida Alberghi e Ristoranti del Touring Club Italiano), Alberto Lupini (direttore responsabile di Italia a Tavola e Check-In).

I vincitori (Rock Experience Silex, una giacca ultra tecnica creata in stretta collaborazione con i Ragni di Lecco, ha conquistato la categoria “Abbigliamento e attrezzatura di montagna", mentre il Magic Skipass della Regione Valle d’Aosta ha trionfato in quella “Servizi e app di montagna”) sono l’esempio di quanto i WIMA puntino a soluzioni tangibili a problemi concreti, e incoraggino cambiamenti reali e non solo simbolici.

Stefano Illing, ideatore di Lagazuoi EXPO Dolomiti

«Abbiamo potuto constatare – spiega Illing – come in montagna nascano tantissime idee che, se correttamente indirizzate, si diffondono ovunque, anche in città. Soluzioni per l’abbigliamento e la mobilità, proposte legate all’adattamento al cambiamento climatico, azioni di promozione del territorio che ribaltano i consueti paradigmi».

Ora i primi classificati, insieme agli altri finalisti, saranno in mostra fino a marzo 2025 in una delle sale espositive di Lagazuoi EXPO Dolomiti, nella stazione di arrivo della Funivia Lagazuoi, a 2732 metri.