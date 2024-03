Venezia, Vania Ghedini è la nuova chef di Oro al Cipriani (con zampino di Bottura)

L'Hotel Cipriani, parte del gruppo Belmond, ha recentemente annunciato il ritorno in Italia (e il ritorno a Venezia) della chef Vania Ghedini. Dopo un periodo di esperienza presso il ristorante Sesamo a Marrakesh insieme ai fratelli Alajmo, a Vania Ghedini è stato affidato il ruolo di head chef presso ORO, il ristorante stellato Michelin all'interno dell'iconico hotel veneziano che a fine 2023 aveva visto l'addio di Riccardo Canella. Vania Ghedini collaborerà con Massimo Bottura, a cui è stata affidata la direzione creativa del ristorante.

Cipriani a Venezia, cambio di guida al ristorante Oro

Vania Ghedini a Oro, sostituisce Riccardo Canella

Per la stagione 2024, Vania Ghedini presenterà una nuova serie di menu presso ORO, promettendo di esaltare i prodotti tipici della laguna veneziana ma non solamente. Insieme, gli chef Ghedini e Bottura lavoreranno per creare un'offerta culinaria che fonde creatività e influenze internazionali con le tradizioni della cucina veneziana. La chef Ghedini sottolinea: «La mia cucina si basa sulla continuità delle tradizioni culinarie dei grandi maestri che mi hanno ispirato, valorizzando l'importanza della cultura e della conoscenza. Partendo da Venezia e dal suo patrimonio lagunare, creeremo piatti autentici e distintivi. Questi sono i principi su cui costruiremo l'esperienza di ORO... ora!»

Vania Ghedini con Massimo Bottura da Oro a Venezia

Massimo Bottura ha invece commentato così l'avvio della collaborazione: «L'Hotel Cipriani è un'icona intramontabile del lusso e dell'eleganza italiani, e il ristorante ORO, con la sua vista mozzafiato sulla laguna, incarna perfettamente questo spirito. Io e Vania siamo entusiasti di contribuire a questo ultimo capitolo di un viaggio culinario in continua evoluzione».

Chi è la chef Vania Ghedini

Ferrarese classe 1987, dopo aver conseguito la laurea presso l'Hotel Management School, Vania ha deciso di affinare le sue abilità frequentando un corso avanzato di cucina italiana presso l'Alma. È stato qui che ha perfezionato la sua tecnica culinaria, imparando a trattare le materie prime con rispetto e approfondendo la sua conoscenza del ricco patrimonio gastronomico italiano. Il suo percorso formativo è stato arricchito da esperienze significative: un tirocinio al Rigoletto di Reggiolo e una breve parentesi in Francia per l'apertura di un ristorante italiano. Ma è stato il ritorno all'Alma, questa volta come docente, che le ha permesso di condividere la sua passione e conoscenza culinaria con gli altri fino al 2015.

Il ristorante Oro al Cipriani di Venezia 1/3 Il ristorante Oro al Cipriani di Venezia, la nuova casa di Vania Ghedini 2/3 La sala esterna del ristorante Oro al Cipriani di Venezia 3/3 Previous Next

L'anno successivo ha segnato un'altra tappa fondamentale nella sua carriera quando è diventata sous chef al Peck a Palazzo Italia durante l'Expo di Milano. Qui ha iniziato a comprendere l'importanza della storia e della tradizione culinaria, concetti che avrebbe abbracciato e promosso nel corso della sua carriera. Nel 2016, è entrata a far parte del Gruppo Alajmo, dove ha avuto l'opportunità di lavorare presso Le Calandre. Ma è stato il suo trasferimento a Venezia che ha segnato un'altra svolta nella sua avventura culinaria. Presso Grancaffé Quadri, ha approfondito la conoscenza della cucina locale, prima di occuparsi dell'apertura di Amo presso il Fondaco dei Tedeschi, una vetrina della cucina veneziana moderna.

Il culmine della sua esperienza all'estero è stata la sua permanenza a Marrakech, dove ha lavorato al lancio del ristorante Sesamo (del gruppo Alajmo) presso il prestigioso Royal Mansour Marrakech, uno degli hotel più esclusivi al mondo. Qui, ha affinato ulteriormente le sue abilità e ha portato il suo tocco italiano in un contesto internazionale. Oggi, con il suo ritorno in Italia e il suo nuovo ruolo come head chef di ORO presso il Cipriani, Vania Ghedini porta con sé un bagaglio di esperienze e conoscenze culinarie che promettono di arricchire ulteriormente il panorama gastronomico veneziano.