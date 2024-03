Vittoriale, furto da oltre un milione di euro. Ma un pezzo è già stato recuperato

Un furto da oltre un milione di euro che, per dirla con le parole del presidente della Regione Fontana e dell'assessore alla Cultura Caruso: «Ha colpito un fiore all'occhiello della cultura lombarda». I gioielli e gli ori della collezione Mastroianni trafugati da ignoti nella notte di mercoledì 6 marzo al "Vittoriale degli italiani" di Gardone Riviera, rappresentano un unicum e una testimonianza preziosa del grande artista scomparso alcuni anni fa. La mostra di Mastroianni "Come un oro caldo e fluido" si doveva chiudere venerdì 8 marzo.

Furto milionario al Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera

Il presidente del Vittoriale: «Un pezzo è già stato recuperato»

Esplicito, come sempre, il presidente Giordano Bruno Guerri: «Cinquanta gioielli di Umberto Mastroianni - ha scritto in un comunicato - sono stati trafugati al Museo d'Annunzio Segreto, lo confermiamo. Nulla del lascito dannunziano è stato fortunatamente toccato. Siamo da subito al lavoro con i Carabinieri, e la prima buona notizia è che un pezzo è già stato recuperato. Stiamo lavorando con le forze dell'ordine per tutelare il Vittoriale, organizzeremo una conferenza stampa sabato 9 marzo per gli aggiornamenti al Vittoriale».

Vittoriale, la casa di D'Annunzio riapre sabato 9 marzo

Appuntamento, dunque, a sabato 9, in concomitanza con la riapertura primaverile della casa del Vate con tre grandi mostre dedicate a Umberto Boccioni, al pittore viareggino Alfredo Catarsini e una in ricordo del centenario della morte della grande Eleonora Duse. «Ho coronato la saggezza oggi eccesso il grande fuochi», questa la frase solenne che dà il titolo alla manifestazione tratta da un telegramma di Gabriele d'Annunzio a Luisa Baccara.

«Il nostro obiettivo - ci aveva detto il vulcanico Guerri nei giorni scorsi - è di raggiungere il traguardo dei 300mila visitatori, appena sfiorato lo scorso anno presentando l'enorme mole di lavoro, con cinque cantieri, che abbiano effettuato nell'inverno scorso». Una delle case museo piu visitate in Italia.