Schema Balocco anche sulla uova di Pasqua? Chiara Ferragni rischia una nuova multa

L’Antitrust ha aperto una nuova istruttoria su Chiara Ferragni, questa volta sulle uova di Pasqua realizzate insieme a Dolci Preziosi, azienda coinvolta nel medesimo procedimento. L’influencer rischia una nuova multa dopo quella comminatale per il caso dei pandori Balocco.

Chiara Ferragni rischia una nuova multa dall'Antitrus per le uova di Pasqua

Chiara Ferragni, nuova istruttoria sulle uova di Pasqua

Ad annunciare l’apertura dell’istruttoria è stato il presidente dell’Antitrus Roberto Rustichelli che nelle trasmissioni “Porta a Porta” e a “5 minuti” ha ammesso come ci sia una «ipotesi similare a quella del caso del pandoro Balocco».

Sempre Rustichelli ha invece chiarito come un’istruttoria analoga sulla vendita delle uova di Pasqua di Fedez, marito di Ferragni, sarebbe stata archiviata perché la beneficenza sarebbe stata effettivamente realizzata.

Chiara Ferragni, quanti guai

In mezzo al botta e risposta televisivo col marito Fedez, intervistato a “Belve” dopo l’ospitata dell’influencer a “Che tempo che fa”, con cui si è arrivata ad un allontanamento, rimangono aperti diversi fronti. Il Codacons aveva presentato un esposto sempre all'Antitrust per avviare delle indagini sulla collaborazione “limited edition” con Oreo, nota marca di biscotti, stipulata nel 2020. L’imprenditrice digitale è alle prese anche con dei guai giudiziari: Ferragni era stata iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di truffa aggravata per i pandori, per le uova di Pasqua e per la bambola Trudi.