Fuorisalone 2024, ecco le regole per street food e bevande a Milano

Milano è pronta per il Salone del Mobile (16 al 21 aprile negli spazi del quartiere Fiera Milano Rho) e per il Fuorisalone (al via dal 15 aprile) che investirà la città di eventi di ogni tipo che intensificheranno la movida milanese. E per fare in modo che questa non diventi troppo molesta il comune ha pubblicato un’ordinanza che mette paletti agli ambulanti e alle vendite di bevande. Obiettivo: limitare i rifiuti in strada e garantire maggiore tranquillità. Vediamo nel dettaglio i divieti e le regole del Fuorisalone, come riporta il Corriere della Sera.

Fuorisalone a Milano al via dal 15 aprile

Fuorisalone: i divieti per ambulanti e bevande

Alle 14 di lunedì 15 aprile alle 5 di lunedì 22 aprile:

ambulanti di street food vietati in tutte le aree interessate dal Fuorisalone (Cinque Vie, Brera, Durini, Isola, Monumentale, Porta Venezia e Tortona), tranne che in via Pio IV e via Palestro dalle 6 alle 22.

in tutte le aree interessate dal Fuorisalone (Cinque Vie, Brera, Durini, Isola, Monumentale, Porta Venezia e Tortona), tranne che in via Pio IV e via Palestro dalle 6 alle 22. è vietata la vendita , ma anche la distribuzione gratuita, di bevande in bottiglie di vetro o lattine per l'asporto dalle 19:30 alle 5 del mattino.

, ma anche la distribuzione gratuita, per l'asporto dalle 19:30 alle 5 del mattino. permessa solo la vendita in bicchieri di carta o plastica .

. permessa la vendita di bevande in vetro all'interno dei locali .

. stop anche alle auto. In particolare Brera (via Solferino, via Pontaccio, largo Treves) e tutta via Tortona saranno pedonali.

Fuorisalone 2024: in calo le prenotazioni negli alberghi, su gli affitti

Il Fuorisalone 2024 si preannuncia come un grande successo, con un indotto stimato di 261 milioni di euro, un aumento del 14% rispetto al 2023. Oltre all'aumento dell'indotto, sono previsti anche un aumento del numero di visitatori al Salone del Mobile (oltre 317mila) e del traffico aereo negli aeroporti di Linate e Malpensa (oltre 1 milione e 221mila passeggeri).

Tuttavia, si registra un calo del 9% delle prenotazioni alberghiere, mentre le prenotazioni per gli appartamenti in affitto breve aumentano del 6,7%. Questo è probabilmente dovuto al fatto che i prezzi degli alberghi sono aumentati del 12% rispetto all'anno scorso, con una stanza di un quattro stelle che costa circa 330 euro a notte. Nonostante questo calo, il bilancio per il settore alberghiero è comunque positivo, grazie all'aumento dei prezzi.