Concessioni balneari, la Spagna non fa sconti: £$adiós$£ ai chiringuitos di Formentera

Mente in Italia la questione balneare è ancora in alto mare per il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles, in Spagna fanno sul serio e applicano senza sconti a nessuno le regole sulle nuove concessioni balneari. Adios ai chiringuitos storici di Formentera, veri e propri punti di riferimento per turisti e residenti, che saranno demoliti e sostituiti da nuove strutture.

Il Piratabus, uno dei locali storici di Formentera che sarà smantellato

Formentera, addio ai chiringuitos storici

Quest'anno spariranno nomi iconici come Piratabus, Lucky e Cala Saona, che per decenni hanno fatto parte del panorama formenterano. La causa? L'applicazione della legge spagnola sulle nuove concessioni balneari, che impone criteri più rigorosi in materia di rispetto ambientale, volumetrie e criteri di costruzione.

In Spagna il nuovo regime di concessioni balneari

Il nuovo regime di concessioni, approvato dal consiglio comunale con una schiacciante maggioranza, ha portato all'indizione di una gara per l'assegnazione delle spiagge dell'isola. Quasi tutti i vecchi gestori sono stati scalzati da nuovi imprenditori, ad eccezione del "Bartolo".

Concessioni balneari: quale il futuro di Formentera

La decisione ha sollevato numerose polemiche, con i vecchi gestori che si sono battuti per salvare i loro locali storici. Una raccolta di firme e un ricorso alla magistratura non sono però bastati a fermare il processo di cambiamento.

Al momento non si conoscono i dettagli sui nuovi chioschi che sorgeranno al posto di quelli storici. L'unica certezza è che la skyline e la geografia della movida di Formentera ne usciranno profondamente modificate. Cosa riserva il futuro? Solo il tempo dirà se i nuovi chiringuitos riusciranno a conquistare il cuore dei turisti e dei residenti come hanno fatto i loro predecessori. Una cosa è certa: Formentera sta per vivere un nuovo capitolo della sua storia.