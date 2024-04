Cosa collega la Giornata dello sport a quella delle carote? Un campione come Sinner

La Giornata mondiale dello sport e la Giornata mondiale della carota hanno un comune denominatore, un grande nome del tennis italiano: Jannik Sinner. Il motivo? Beh, semplice: perché durante il Toreno di Vienna (nell'ottobre 2022): durante un cambio di campo, l'altoatesino addentò una carota al posto della tradizionale banana o della più moderna barretta energetica. Una strana scelta che non sfuggì ad alcuni suoi tifosi di Ravello, oggi i famosissimi Carota Boys (che lo seguono in lungo e in largo per il mondo): «Uno di noi ha proposto l’idea. Comprare i costumi e andare con quelli a seguirlo in un torneo».

Vivere lo sport come Sinner: uno spot per i più giovani

Sinner, 22 anni e già numero 2 del ranking Atp, rappresenta l'eccellenza nello sport italiano. La sua dedizione al tennis, la tenacia e la forza fisica lo hanno portato a scalare le classifiche con una rapidità impressionante. Il suo stile di gioco, potente e aggressivo, lo rende un avversario temibile per chiunque. Ma non è solo talento naturale: Sinner, infatti, cura con attenzione anche la sua alimentazione.

Jannik Sinner mentre mangia una carota durante il cambio campo di una partita (credits: Sky Sport)

Frutta, verdura (ma non troppa, perché non gli fa impazzire, carote escluse, a quanto pare), carboidrati, proteine e qualche sgarro (fish&chips, pizza e sushi su tutti), vanno di pari passo con allenamenti intensi e volti a migliorare il corpo in ogni sua parte: dalle braccia alle gambe, passando per spalle e polsi. Jannik, infatti, usa kettlebell e pesi, lavora con macchinari, usa gli elastici per gli esercizi per le spalle, si allena anche con palla medica e Foam Roller. Inoltre, per migliorare a livello aerobico fa qualche corsa in esterna e sessioni indoor con bike e tapis roulant. Un vero esempio per i più giovani, in grado di far combaciare allenamento e divertimento.

Le carote il simbolo di Sinner: ma quali sono i benefici?

Tornando al tema clou dell'articolo, nonché alimento rappresentativo di Jannik, le carote, ricche di vitamine e minerali, sono un elemento importante della dieta di ogni sportivo. La loro croccantezza le rende inoltre uno spuntino ideale per ricaricare le energie durante gli allenamenti e le partite.

Tutto quello che c'è da sapere sulle carote

Le carote sono una ricca fonte di beta-carotene, un precursore della vitamina A, che aiuta a mantenere la salute degli occhi, della pelle e del sistema immunitario. Inoltre, le carote contengono fibre, che favoriscono la digestione e aiutano a regolare il livello di colesterolo. Sono anche una buona fonte di vitamina K, importante per la coagulazione del sangue, e di potassio, un minerale che aiuta a regolare la pressione sanguigna.

Le proprietà nutrizionali e benefiche delle carote

Le carote contengono poche calorie e sono ricche di nutrienti. Ecco alcuni dei loro valori nutrizionali per 100 grammi:

Calorie: 41

Carboidrati: 9,6 g

Zuccheri: 4,7 g

Fibre: 2,8 g

Proteine: 0,9 g

Vitamina A: 835 mcg

Vitamina C: 5,9 mg

Vitamina K: 12,2 mcg

Potassio: 320 mg

Inoltre, ecco le proprietà benefiche delle carote:

Vista: la vitamina A presente nelle carote aiuta a mantenere la salute degli occhi e la vista notturna, prevenendo la degenerazione maculare e altri disturbi visivi.

la vitamina A presente nelle carote aiuta a mantenere la salute degli occhi e la vista notturna, prevenendo la degenerazione maculare e altri disturbi visivi. Pelle: la vitamina A e gli antiossidanti contenuti nelle carote aiutano a mantenere la pelle sana, idratata ed elastica, proteggendola dai danni del sole e dai radicali liberi.

la vitamina A e gli antiossidanti contenuti nelle carote aiutano a mantenere la pelle sana, idratata ed elastica, proteggendola dai danni del sole e dai radicali liberi. Sistema immunitario: la vitamina C e le altre sostanze nutritive presenti nelle carote aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a proteggere dalle infezioni.

la vitamina C e le altre sostanze nutritive presenti nelle carote aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a proteggere dalle infezioni. Digestione: le fibre contenute nelle carote favoriscono la digestione, regolarizzano l'intestino e aiutano a prevenire la stitichezza.

le fibre contenute nelle carote favoriscono la digestione, regolarizzano l'intestino e aiutano a prevenire la stitichezza. Colesterolo: le fibre solubili presenti nelle carote aiutano a ridurre il colesterolo LDL (cattivo) e aumentare il colesterolo HDL (buono).

le fibre solubili presenti nelle carote aiutano a ridurre il colesterolo LDL (cattivo) e aumentare il colesterolo HDL (buono). Pressione sanguigna: il potassio contenuto nelle carote aiuta a regolare la pressione sanguigna.

il potassio contenuto nelle carote aiuta a regolare la pressione sanguigna. Altre proprietà: le carote possono essere utili anche per la prevenzione di alcuni tipi di cancro, per la salute del cuore e per le donne in gravidanza.

Alcune ricette di Italia a Tavola con le carote

Le carote possono essere consumate crude, cotte o grattugiate. Sono un ingrediente versatile che può essere utilizzato in numerose ricette, come insalate, primi piatti, secondi piatti e dolci. Eccone alcune:

Un brindisi allo sport con le carote

Dunque, in occasione di queste due giornate mondiali, brindiamo al successo di Jannik Sinner e al suo impegno nel promuovere lo sport e un sano stile di vita. E perché no, facciamolo con un fresco e dissetante succo di carota. Viva lo sport e la salute!