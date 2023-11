Vellutata con Gorgonzola Dop Piccante, croutons ed erbette

Una vellutata perfetta per la stagione fredda e a scarto zero, ecco la ricetta da preparare facilmente anche a casa.

Ingredienti per 4 persone

6 carote bio

4 patate medie bio

1 cipolla bianca

200 g Gorgonzola Dop piccante

4 fette pane posato

Erbette fresche

Olio evo

Sale

Pepe

1 lt brodo vegetale

Preparazione

Iniziate la preparazione della vellutata lavando bene le patate e le carote togliendo l’eventuale residuo di terra ma mantenendo la buccia.

Tagliate le verdure a cubetti e tritate la cipolla eliminando solo la buccia esterna.

In una capiente casseruola fate soffriggere la cipolla in 3 cucchiai di olio evo per qualche minuto.

Unite le verdure, mescolate bene ed aggiustate di sale e pepe. Dopo qualche minuto irrorate con il brodo bollente e fate cuocere a fuoco medio finché le verdure non saranno morbide.

Nel frattempo tagliate le fette di pane a cubetti e fateli dorare in padella con un filo d’olio evo.

Frullate le verdure con l’aiuto di un frullatore ad immersione finché non avrete un composto liscio ed omogeneo.

Servite la vellutata calda guarnendo con il gorgonzola piccante a cubetti, i croutons, le erbette fresche ed una macinata di pepe nero.

